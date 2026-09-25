Cómo reemplazar la clásica tarja de la cocina por estas 5 ideas más bonitas y moderna

La clásica tarja de cocina puede reemplazarse por propuestas más actuales como los fregaderos bajo encimera, de una sola cubeta, tipo farmhouse, de estación de trabajo o integrados en la propia superficie. Estas alternativas permiten modificar la apariencia de la zona de lavado y adaptar el espacio a las necesidades de cada hogar.

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La National Kitchen & Bath Association (NKBA) considera la ergonomía, la circulación y la selección adecuada de materiales como aspectos importantes en el diseño de cocinas. Por eso, cambiar la tarja tradicional no consiste únicamente en elegir un modelo más bonito, sino en encontrar una solución que se adapte al uso cotidiano.

¿Cuáles son las alternativas modernas para reemplazar la tarja tradicional en la cocina?

Fregadero bajo encimera: se instala por debajo de la superficie de trabajo, dejando el borde de la encimera completamente visible. Esta solución genera una apariencia limpia y contemporánea y facilita retirar restos de comida directamente hacia la cubeta.

se instala por debajo de la superficie de trabajo, dejando el borde de la encimera completamente visible. Esta solución genera una apariencia limpia y contemporánea y facilita retirar restos de comida directamente hacia la cubeta. Fregadero de una sola cubeta grande: reemplaza las tradicionales divisiones por un espacio amplio que permite lavar recipientes, ollas y utensilios de mayor tamaño. Es especialmente interesante para quienes priorizan una superficie de lavado despejada.

reemplaza las tradicionales divisiones por un espacio amplio que permite lavar recipientes, ollas y utensilios de mayor tamaño. Es especialmente interesante para quienes priorizan una superficie de lavado despejada. Fregadero tipo farmhouse o de frente visto: su frente queda expuesto hacia el exterior del mueble, convirtiéndose en un elemento decorativo. Los modelos de porcelana, cerámica, acero inoxidable o materiales compuestos pueden adaptarse tanto a cocinas rústicas como contemporáneas.

su frente queda expuesto hacia el exterior del mueble, convirtiéndose en un elemento decorativo. Los modelos de porcelana, cerámica, acero inoxidable o materiales compuestos pueden adaptarse tanto a cocinas rústicas como contemporáneas. Fregadero workstation: incorpora accesorios como tablas de cortar, escurridores y bandejas que pueden colocarse sobre la propia cubeta. El sistema permite transformar el fregadero en una superficie adicional de preparación.

incorpora accesorios como tablas de cortar, escurridores y bandejas que pueden colocarse sobre la propia cubeta. El sistema permite transformar el fregadero en una superficie adicional de preparación. Fregadero integrado en la encimera: determinados materiales permiten crear una superficie en la que la zona de lavado queda visualmente integrada. El resultado es especialmente minimalista porque se reducen los cambios de material y los bordes visibles.

¿Cómo elegir una tarja moderna según el tamaño y estilo de la cocina?

Una cubeta demasiado grande puede restar superficie útil en una cocina pequeña, mientras que un modelo reducido puede resultar poco práctico para quienes cocinan habitualmente con recipientes voluminosos. Para tomar la decisión, conviene prestar atención a varios aspectos:



Medir el mueble disponible: antes de comprar un nuevo fregadero es necesario comprobar las dimensiones del módulo, el espacio de instalación y las conexiones existentes.

antes de comprar un nuevo fregadero es necesario comprobar las dimensiones del módulo, el espacio de instalación y las conexiones existentes. Elegir el material según el uso: el acero inoxidable ofrece una estética contemporánea y es habitual en cocinas profesionales y domésticas, mientras que los materiales compuestos, la cerámica y otros acabados permiten conseguir diferentes estilos.

el acero inoxidable ofrece una estética contemporánea y es habitual en cocinas profesionales y domésticas, mientras que los materiales compuestos, la cerámica y otros acabados permiten conseguir diferentes estilos. Considerar la profundidad: una cubeta profunda puede resultar práctica para lavar recipientes grandes, pero debe adaptarse a la altura de quien utilizará el fregadero para evitar posturas incómodas.

una cubeta profunda puede resultar práctica para lavar recipientes grandes, pero debe adaptarse a la altura de quien utilizará el fregadero para evitar posturas incómodas. Coordinarlo con la encimera: el color y el acabado del fregadero pueden integrarse con la superficie de trabajo, los grifos y los herrajes para conseguir una composición coherente.

La diseñadora de interiores Sarah Barnard suele incorporar en sus proyectos una selección de materiales para cumplir con la funcionalidad, durabilidad y experiencia sensorial. En una cocina, este criterio permite entender el fregadero como parte del conjunto. La clave está en elegir el formato que responda a las dimensiones, hábitos de uso y estilo general del ambiente.