¡Cuidado! Esto significa que una planta se marchite dentro de tu casa

Todo el pensamiento alrededor del Feng Shui puede llegar a reflexiones bastante profundas sobre la manera de entender el espacio y el mundo. Ante eso, esta disciplina sí hace una fuerte advertencia ante lo que puede ocurrir si dejas que una planta marchita conviva en tus lugares más íntimos. Por ello, presta atención al significado y a las recomendaciones que debes ejecutar.

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¿Por qué es malo tener una planta marchita en tu casa, según el Feng Shui?

En general se habla de 3 situaciones que pueden representar tu planta marchita en la interna de tu casa. La primera tiene relación con el Elemento Madera desequilibrado. Por eso se debe explicar que las plantas pertenecen a ese elemento y dejar que constantemente se marchite el ser vivo dentro de tu hogar, provoca un debilitamiento energético. Esto se puede traducir en un bajón total en los objetivos personales.

En un segundo aspecto, se puede interpretar esto como un Bloqueo Energético, mismo que se provoca gracias a la acumulación de mala energía representada por la marchitación. Se suele asociar esto con estancamiento y baja vibración. No hay oportunidad de buscar prosperidad o cosas parecidas, sino un freno total en el fluido energético.

Según el Feng Shui, una planta o varias en un jardín o dentro del hogar, funcionan como un espejo de tu campo energético. Entonces, tener esta sensación de final, cansancio y/o muerte… refleja la forma en que te desarrollas en lo personal. Por eso, se dice que las personas tienen agotamiento, cargas emocionales o situaciones de esa índole.

¿Qué hacer con una planta marchita, según el Feng Shui?

Aquí hay 3 recomendaciones básicas: no la retengas, agradece y analiza. Es decir, la planta muerta no aportará ningún beneficio. solamente representará una situación fea de observar y eso puede atraer pensamientos y energías negativas. En segundo término, es correcto agradecerle a ese ser vivo que estuvo acompañándote… pero llegó el momento de cerrar ciclos. Mientras que en el tercer punto puedes reflexionar sobre qué te faltó para cuidar un elemento que debería reflejar vida y no muerte.