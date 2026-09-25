De informante secreto a dueño de La Traición: Bicolor tiene el poder de CAMBIAR la semana en La Granja VIP

Kevyn Contreras “Bicolor” pasó de estar en riesgo de eliminación a tener una de las decisiones más importantes de la tercera semana de La Granja VIP Segunda Temporada. Ganó la Salvación y abandonó la tabla de nominados, aunque ese no fue el único beneficio que obtuvo.

Su victoria le entregó el poder de La Traición. Bicolor podrá ayudar a uno de los cinco nominados, pero también tendrá que poner en peligro a otro habitante. La decisión cuenta con la mira de todos los reflectores por su acuerdo secreto con Adal Ramones.

Bicolor aceptó convertirse en el informante secreto de Adal Ramones

La semana de Kevyn comenzó con su regreso al granero. Mono Osuna lo eligió para sustituir a Carlos Trejo como peón, luego de que el Cazafantasmas presentara problemas de salud.

Posteriormente, Adal le ofreció comer diariamente lo que quisiera en el entrevistadero. A cambio, debía convertirse en informante y compartir con el público los secretos de los dos grupos.

El beneficio también tendrá un costo colectivo. La producción descontará gradualmente 10 mil del presupuesto semanal sin revelarles a los demás habitantes que Bicolor es el responsable.

La razón por la que Kevyn decidió traicionar a sus compañeros

Bicolor aceptó la propuesta porque considera que los otros participantes no lo protegieron cuando tuvieron oportunidades de hacerlo. “A ellos no les he importado, cuando han tenido la oportunidad de salvarme, no me salvan”, expresó antes de cerrar el acuerdo.

El comediante comenzó inmediatamente con su tarea. Consiguió información de Natalia Alcocer sobre su estrategia para la Asamblea. Sin embargo, la presión de ocultar su misión comenzó a afectarlo y admitió que se estaba “volviendo loco”.

Kevyn pasó de la nominación directa a ganar la Salvación

El acuerdo secreto no evitó que Bicolor fuera enviado directamente a la placa junto con Azalia “La Negra”. Ambos recibieron una sanción disciplinaria después de una broma pesada que terminó con una cachetada de Azalia hacia el comediante.

Kevyn disputó la Salvación contra Kenny Avilés, Manelyk González y Azalia. Completó la prueba antes que sus rivales y superó por un margen reducido a Mane para obtener el beneficio.

El triunfo aseguró la permanencia de Bicolor y lo convirtió en el dueño de La Traición, dinámica que modificará la placa antes de la eliminación.

ÚLTIMA HORA Kevyn Bicolor gana el juego de Salvación y permanece una semana más en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

¿Qué poder tendrá Bicolor durante La Traición?

Kevyn deberá salvar a un nominado y reemplazarlo por un habitante que se encontraba fuera de peligro. Manelyk, Kenny, Carlos Trejo, Julio Camejo y Azalia siguen en riesgo.

Carlos está inmovilizado en la tabla por el Huevo Dorado que ganó Manelyk, por lo que deberá llegar al domingo sujeto al voto del público. La producción tendrá que aclarar si la sanción disciplinaria de Azalia impone alguna restricción adicional durante La Traición.