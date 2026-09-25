3 regalos que puedes hacerle a un fan de KPop Demon Hunters y te cuestan menos de 100 pesos
Si quieres sorprender a una persona especial, pero no tienes mucho dinero, las manualidades inspiradas en KPop Demon Hunters podrían ser la solución.
No siempre se necesita de mucho dinero para dar un regalo bonito. Y para muestra, las manualidades de KPop Demon Hunters que se pueden hacer con un presupuesto de solo 100 pesos y quedan listas en poco tiempo, pero que lucen espectaculares y son perfectas para hacer feliz a los fanáticos de esta famosa película.
3 artículos de KPop Demon Hunters que son hechos a mano y cuestan muy poco dinero
Amigurumis de HUNTRIX para usar como llavero. Una de las manualidades más bonitas de KPop Demon Hunters que cuestan menos de 100 pesos y son el regalo perfecto, son los charms hechos con la técnica de crochet. Para no gastar tanto estambre y tiempo, prueba bordando solamente las cabezas de las protagonistas con sus icónicos peinados para que se vea realista. Agrega una argolla de metal y estará lista para usarse como colgante en las llaves, la mochila o la bolsa. Esta idea queda muy bien para darle a tus mejores amigas y que cada una lleve a su HUNTRIX favorita.
Pulsera inspirada en las "Guerreras KPop". La tendencia de los "friendships bracelets" no aplica solamente para los conciertos, sino que también son una de las mejores alternativas para crear obsequios de las HUNTRIX sin gastar tanto en los materiales. Solo necesitas cuentas de plástico en diferentes colores, hilo especial para pulseras y dijes con la temática de los personajes. Arma tantas combinaciones como se te ocurran y ponle el nombre de tu persona especial para que se sienta como un detalle personalizado.
Photocards caseros de KPop Demon Hunters. Todos los fans del KPop saben que los photocards son esenciales para decorar cualquier espacio y se pueden inspirar en todos los personajes. Lo primero que debes hacer, es elegir a tu favorita: Rumi, Mira o Zoey, para así juntar los materiales con el color que las identifique. Consigue cartulinas, tijeras, resistol, diamantina e impresiones. El chiste es que cada tarjeta lleve decoraciones alusivas a las "Guerreras KPop", como micrófonos, estrellas, notas musicales o corazones.