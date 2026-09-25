7 señales que indican que tu abuelito podría estar desarrollando Alzheimer

El desarrollo de la enfermedad de Alzheimer puede manifestarse a través de señales como olvidar información reciente, tener dificultades para realizar tareas habituales o desorientarse en lugares conocidos. Sin embargo, estos síntomas también pueden estar relacionados con otros problemas de salud, efectos de medicamentos, alteraciones del sueño o cambios propios del envejecimiento.

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La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta la memoria, el pensamiento y la capacidad para desenvolverse en la vida cotidiana. El National Institute on Aging (NIA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que los cambios que interfieren con las actividades diarias deben ser evaluados por profesionales de la salud.

¿Cuáles son las 7 señales de alerta del Alzhéimer en adultos mayores?

La presencia de una señal aislada no significa necesariamente que exista una enfermedad neurodegenerativa. Lo importante es observar si los cambios son nuevos, frecuentes, progresivos y afectan la autonomía del adulto mayor.



Olvidar información reciente: puede repetir preguntas, olvidar conversaciones recientes o necesitar que le recuerden acontecimientos que sucedieron hace poco. Los olvidos ocasionales pueden formar parte del envejecimiento, pero la repetición frecuente merece atención.

puede repetir preguntas, olvidar conversaciones recientes o necesitar que le recuerden acontecimientos que sucedieron hace poco. Los olvidos ocasionales pueden formar parte del envejecimiento, pero la repetición frecuente merece atención. Tener dificultades para realizar tareas conocidas: actividades que antes hacía sin problemas, como preparar una receta, utilizar un electrodoméstico o administrar sus cuentas, pueden comenzar a resultarle complicadas.

actividades que antes hacía sin problemas, como preparar una receta, utilizar un electrodoméstico o administrar sus cuentas, pueden comenzar a resultarle complicadas. Desorientarse en lugares habituales: puede perderse en una zona que conoce, no recordar cómo llegar a un sitio frecuente o presentar dificultades para identificar fechas y momentos del día.

puede perderse en una zona que conoce, no recordar cómo llegar a un sitio frecuente o presentar dificultades para identificar fechas y momentos del día. Problemas para encontrar palabras: puede detenerse durante una conversación, utilizar términos incorrectos o tener dificultades para seguir una charla. Estos cambios deben observarse en relación con su funcionamiento habitual.

puede detenerse durante una conversación, utilizar términos incorrectos o tener dificultades para seguir una charla. Estos cambios deben observarse en relación con su funcionamiento habitual. Perder objetos y no poder reconstruir los pasos: extraviar las llaves ocasionalmente es común, pero colocar objetos en lugares inusuales y no poder recordar dónde los dejó puede ser una señal que conviene consultar.

extraviar las llaves ocasionalmente es común, pero colocar objetos en lugares inusuales y no poder recordar dónde los dejó puede ser una señal que conviene consultar. Mostrar cambios en el juicio o en la toma de decisiones: pueden aparecer dificultades para administrar el dinero, reconocer situaciones de riesgo o elegir la vestimenta adecuada para una circunstancia.

pueden aparecer dificultades para administrar el dinero, reconocer situaciones de riesgo o elegir la vestimenta adecuada para una circunstancia. Presentar cambios de ánimo, personalidad o aislamiento: una persona que antes disfrutaba de sus actividades puede mostrar apatía, ansiedad, irritabilidad o menor interés en reunirse con familiares y amigos. Estos cambios también pueden tener otras causas médicas o emocionales.

La Alzheimer’s Association incluye estas manifestaciones entre las señales de advertencia que deben considerarse cuando interfieren con la vida cotidiana. Pero una lista de síntomas no sustituye una evaluación clínica.

¿Cuándo hay que llevar al abuelito al médico por posibles señales de Alzhéimer?

Se recomienda solicitar una consulta cuando los cambios se repiten, avanzan con el tiempo o afectan la independencia de la persona. El médico puede revisar los antecedentes clínicos, los medicamentos que toma, la calidad del sueño, el estado de ánimo y otras posibles causas de los síntomas.

Según el caso, también puede indicar pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas, análisis de laboratorio o estudios complementarios. El National Institute on Aging explica que el diagnóstico de Alzheimer requiere una valoración médica y que existen otras afecciones que pueden producir problemas de memoria o pensamiento.

Por eso, es importante evitar conclusiones apresuradas y acompañar al adulto mayor durante el proceso de evaluación. Si la confusión aparece de manera repentina, especialmente junto con fiebre, debilidad, alteraciones del habla o cambios importantes en el nivel de conciencia, se debe buscar atención médica urgente. La confusión súbita puede tener causas diferentes a la demencia y requiere una valoración rápida.

Reconocer estas 7 señales permite prestar atención a cambios que no deben ignorarse. Pero solo un profesional de la salud puede determinar si se trata de Alzheimer, otra enfermedad o una causa potencialmente reversible.