Este es el dramático relato del hombre que sostuvo a Halyna Hutchins.

Tras la terrible tragedia en la que Halyna Hutchins perdió la vida a manos de Alec Baldwin, quien accionó un arma presuntamente de utiltería, salió a la luz el dramático relato del hombre que sostuvo a la fotógrafa mientras moría.

Serge Svetnoy escribió una carta en Facebook donde platica que se encontraba de pie junto a Halyna Hutchins cuando recibió el tiro que terminó con su vida el pasado 21 de octubre. “Mi visión de la tragedia de RUST” fue el nombre que le dio al texto.

El electricista relató el momento del accidente explicando que se encontraba hombro a hombro con Halyna: “La sostuve en mis brazos mientras se estaba muriendo. Su sangre estaba en mis manos”, narró.

Además, arremetió contra la joven armera Hannah Gutierrez-Reed: “No hay forma de que una mujer de veinticuatro años pueda ser una profesional con armería”; desde su punto de vista es “culpa de la negligencia y la falta de profesionalismo”.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el primer meme en la historia del internet?

Hannah Gutierrez-Reed había dicho que “no estaba segura de estar bien preparada”

Según The New York Times, la joven Hannah Gutierrez-Reed había dicho en un podcast previo al comienzo del rodaje que estuvo “a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien”.

Por su parte, el electricista atacó en la carta a los productores de la película diciendo que “para ahorrar un centavo, contrata a personas que no están completamente calificadas para el trabajo complicado y peligroso, y arriesga la vida de las otras personas cercanas y también la suya”.

“Siempre debe haber al menos un profesional en cada departamento que conozca el trabajo. Es imprescindible evitar una tragedia como la de Halyna. ¡Ningún centavo ahorrado vale la vida de la persona!”, concluyó.

También podría interesarte: Angelina Jolie sigue pasos de Lupillo Rivera tras ruptura con Brad Pitt.