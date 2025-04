El Tío Rober y el Cojo Feliz buscan entrevistar a la madre de Adrián Marcelo

Ahora que está moda entrevistar a las madres de los famosos luego del rotundo éxito que tuvo Adrián Marcelo con Crista Montes, madre de Gala Montes, El Tío Rober y El Cojo Feliz quieren hacer lo propio pero con la madre del propio Adrián.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Adrián Marcelo y El Tío Rober y El Cojo Feliz?

Recordemos que Adrián Marcelo tuvo un desencuentro con los comediantes tras asegurar que otros influencers intentan imitar lo que él y su amigo ‘La Mole’ hacen en redes sociales: “Yo he visto que otros espacios están de la ver**, te soy sincero, “La Cotorrisa”, tu y yo le hicimos mucho daño a gente que se juntó pensando que iba a emular lo de nosotros y están de la ver** sus espacios”.

Tras dichas declaraciones, el Tio Robert’ y ‘El Cojo Feliz decidieron responder a lo dicho por Marcelo: “Esto nos agarró de sorpresa, Adrián porque siempre te hemos considerado un compañero y a ‘La Mole’ un amigo (...) No eres de este gremio y no le entiendes, y para tu tristeza, tampoco eres del gremio televisivo que tanto te dolió que te sacara a la ver**. Eres un sin talento...”, expresó. Como respuesta, el regiomontano de 34 años de edad no se quedó callado y en un breve pero muy directo mensaje en X respondió lo siguiente: “Yo soy mi gremio, hijos de su p… ma…”.

Posteriormente, El Tío Rober lanzó una campaña en redes contra Adrián Marcelo: “#AyudenAAdrian”, el cual se derribó de su respuesta a un comentario hacia el regiomontano: “Ja ja ja ja!!!… no m*mes, este rey ya está de manicomio!!! Ja ja ja ja ja ja!! Fuera de guasa #AyudenAAdrian”.

¿El Tío Rober y El Cojo Feliz quieren entrevistar a la madre de Adrián Marcelo? En redes sociales El Tío Rober y El Cojo Feliz compartieron un video en donde revelan que están en busca de la mamá del influencer para hacerle una entrevista. “¡Te estamos buscando! Si de tus entrañas salió este sujeto (Adrián Marcelo), tenemos algo para ti, 350 mil 100 pesos por una entrevista“.

“¡Contáctanos! ¡Hay dinero del bueno! ¡Ayúdenos a compartir este video para que se entere de la oferta! ¡Mamá de Adrián Marcelo, te esperamos! ¡Abrazo, amigo!”, concluyeron. ( Mira el video )