¿Quién salió eliminado de MasterChef Celebrity 2023 este 27 de agosto?

El suspenso y la emoción han alcanzado su punto máximo en la cocina más famosa de México, ya que se acerca la gran final de MasterChef Celebrity 2023. Los corazones de los concursantes restantes laten con intensidad, cargados de ansiedad y esperanza, mientras se preparan para el emocionante desafío que podría coronarlos como el próximo maestro culinario. Pero para uno de ellos, llegó su momento y en esta ocasión fue Mónica Dionne la eliminada de la cocina más famosa de México.

En medio de risas, camaradería y platos excepcionales, solo cinco famosos han logrado llegar hasta esta etapa trascendental. Cada uno de ellos ha demostrado su habilidad en la cocina, superando pruebas épicas y desafíos creativos que han puesto a prueba tanto su destreza culinaria como su temple bajo presión. Sin embargo, como en todo concurso, la competencia es intensa.

¡Qué delicia! Las Mejores Cocinadas de MasterChef Celebrity

¿Quién fue el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

El episodio anterior dejó a Fabiola Campomanes fuera de la carrera, uniéndose al distinguido grupo de aquellos famosos que ya han completado su viaje gastronómico y dijeron adiós en MasterChef Celebrity 2023. En esta ocasión, un platillo que no convenció a los jueces hizo que Mónica Dionne dejara la competencia.

Junto a figuras como Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris, Gabriela Goldsmith, “El Padre” José de Jesús Aguilar, Jimena Longoria, Emir Pabón, Jorge “El Travieso” Arce, Cibernético, Lis Vega, Ivonne Montero, Ana Patricia Rojo, Cositas, Manu Nna y Fabiola Campomanes, uno de los cinco finalistas se unirá a la lista. ¿Quién será el o la desafortunada/o?

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¿Cómo fue la despedida de Mónica Dionne?

El destino de los finalistas está en manos de los jueces Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. El sabor de la victoria y la tristeza de la derrota, se entrelazarán en un caleidoscopio de emociones este domingo 27 de agosto, mientras se desvela el desenlace de esta temporada inolvidable. ¿Quién será el próximo en alzarse con el título de MasterChef Celebrity 2023?

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023, todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.