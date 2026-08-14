Así reaccionó Sergio Mayer Mori a la pérdida del bebé de Natalia Subtil

En las horas recientes se hizo oficial que Natalia Subtil perdió al bebé que estaba esperando, pues ella misma lo comunicó a sus fanáticos y a la prensa en general. La modelo de 38 años extendió el mensaje en sus redes sociales el pasado 12 de agosto, indicando que tuvo un aborto espontáneo, por lo que decidió compartirlo con su público… a quien considera parte importante de su vida. Ante eso, nada se sabe de Sergio Mayer Mori.

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¿Sergio Mayer Mori ya dejó algún mensaje ante lo vivido por Natalia Subtil?

En medio de una serie de polémicas donde se han visto envueltas estas personalidades de la farándula, algunos esperaban que existiera algún mensaje de parte del que es padre de la hija de Natalia. Sin embargo, el actor y músico se ha mostrado totalmente fuera de la situación. Hasta el mediodía del viernes 14 de agosto, no comunicó nada acerca del caso.

Incluso en redes lo único que ha subido son cosas de él y su familia, lo que confirma su enfoque en lo que vive como individuo, alejado de su hija. Natalia también compartió que Mila estaba muy emocionada por tener la oportunidad de ser hermana mayor, lamentablemente dicha noticia se convirtió en anuncio de pérdida y no de felicidad alrededor de la que sería su tan anhelada ampliación de familia.

En el ámbito de las reacciones, el que ya habló fue Sergio Mayer padre, quien se mostró bastante empático al desearle una recuperación en todos los sentidos a Natalia Subtil. Y aprovechó para mandarle los mejores deseos a su nieta, quien se sabe que no ha visto a su abuelo y al resto de su familia al menos desde finales de 2025.

#NataliaSubtil #GustavoAdolfoInfante #Garibaldi #AlfredoAdame ♬ original sound - Junket @eljunket Sergio Mayer rompió el silencio ante los medios de comunicación para enviar un emotivo mensaje de apoyo a Natalia Subtil, madre de su nieta Mila, tras darse a conocer la dolorosa pérdida de su segundo bebé, deseándole una pronta recuperación física y emocional. No obstante, el actor y político denunció que lleva tiempo sin ver a la menor desde que dejó de pagar su colegiatura, asegurando que se están violentando los derechos de la niña al alejarla de su familia. Por otra parte, Mayer arremetió sin piedad contra el periodista Gustavo Adolfo Infante con duras burlas, no descartó un enfrentamiento en el ring con Alfredo Adame y reveló su disposición para reunirse en el escenario con sus excompañeros de Garibaldi en septiembre si es invitado. #SergioMayer

¿Cómo se encuentra la relación de Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori?

La modelo brasileña ataca siempre que tiene posibilidad al joven de 28 años. Ha dicho que es un padre ausente y que no aporta lo suficiente en el ámbito económico. En su defensa, el padre de Mila asegura que la causante de que no pase mucho tiempo con su hija es la propia Natalia Subtil. Lo último que se supo y razón por la que la brasileña se molestó grandemente fue porque no le dio regalos de Navidad a su hija… lo que generó decepción de la niña de 9 años en una época que esperaba con mucha ilusión y donde pasó las vacaciones con la familia de Mayer Mori.