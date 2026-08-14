MasterChef 24/7: ¿Aburrido del mismo sándwich? La receta de la Chef Zahie para los amantes del pollo
La jueza de MasterChef 24/7 compartió en redes sociales esta deliciosa receta.
Si el clásico sándwich de jamón y queso ya te parece aburrido, la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, tiene una alternativa sencilla y llena de sabor para transformar la hora de la comida. Se trata de una opción para los amantes del pollo, que se acompaña de un aderezo cremoso de mostaza, miel y chipotle, lo que le da un toque especial a cada bocado.
MasterChef 24/7: receta de sándwich de pollo de la Chef Zahie
Esta receta de Zahie Téllez es una opción práctica para quienes buscan preparar algo diferente sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Además, puedes personalizarlo con ingredientes como aguacate, lechuga y cebollitas encurtidas, de acuerdo con la recomendación de la Chef.
Para preparar esta receta necesitarás ingredientes fáciles de conseguir y que, combinados, dan como resultado un sándwich mucho más interesante que las opciones tradicionales.
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo aplanada
- 2 rebanadas de pan de caja
- 1 taza de mayonesa
- 1 taza de yogurt griego natural
- 2 cucharadas de mostaza
- 1 cucharada de mostaza Dijon
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de chile chipotle molido
- 1 jitomate en rebanadas
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva
¿Cómo hacer el sándwich de pollo de la Chef Zahie?
"Una receta digna de un verdadero #AmanteDelPollo. Con esta receta, ya quedaron atrás los sádwiches aburridos", escribió la Chef de MasterChef 24/7 para acompañar el video con el paso a paso.
Procedimiento:
- El primer paso consiste en preparar el pollo. Salpimienta la pechuga aplanada por ambos lados. Después, calienta una sartén, agrega un chorrito de aceite de oliva y cocina el pollo hasta que esté completamente cocido y dorado.
- Mientras el pollo se cocina, puedes preparar el aderezo que será el protagonista de este sándwich.
- En un bowl, mezcla el yogurt griego y la mayonesa en partes iguales. Incorpora la mostaza, la mostaza Dijon, la miel y el chile chipotle molido. Agrega sal al gusto y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea.
- Cuando el pollo esté listo, comienza a armar el sándwich. Unta una buena cantidad del aderezo sobre ambas rebanadas de pan y coloca encima el pollo cocido y las rebanadas de jitomate.
- Finalmente, cierra el sándwich y estará listo para disfrutar.
La jueza de MasterChef México 2026 explica que si quieres hacer todavía más completo este sándwich, puedes acompañarlo con aguacate, lechuga y cebollitas encurtidas. Estos ingredientes aportan diferentes texturas y sabores que combinan muy bien con el aderezo de chipotle, miel y mostaza.
Así que si estás buscando una receta fácil para salir de la rutina, este sándwich de pollo al estilo de la Chef Zahie es una alternativa práctica para preparar en casa y darle un giro a una comida cotidiana.