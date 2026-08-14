Ni para la fiesta ni para el calor... estos son los beneficios del tepache

Tal vez el pensar en esta bebida te genera sensaciones de fiesta o frescura, sin embargo el tepache es una joya mexicana en cuanto a bebidas se refiere. La combinación de piña, piloncillo y agua concreta un sabor único con dulzura y acidez en cada sorbo. Ante eso, conoce los beneficios que aporta este elixir que conserva tradición y aspectos de bienestar general.

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¿Cuáles son los beneficios de tomar tepache?

Como se planteó desde el inicio, el tepache es una bebida de tradición en México, donde suelen agregarse especias con sabores y olores como los del clavo y la canela. Sin embargo en el pasado se realizaba con maíz martajado, pero la fermentación del proceso actual y más común es el de las cáscaras de frutos como la piña. Y sin más, conoce los aportes de esta bebida para tu organismo.

El tepache aporta vitaminas

Como primer punto se aclara que aunque puede pensarse que no hay aporte alguno con esta bebida, se ha comprobado su contenido de ciertas vitaminas. Allí aparecen la vitamina C y algunas cantidades pequeñas del complejo de la vitamina B. Aunque se recomienda cuidar un alto consumo, en especial por el alto aporte de azúcar que tiene, lo cual puede ser malo para la salud general.

El tepache ayuda con la buena digestión

Probablemente esta sea una de las situaciones más relevantes del aporte del tepache a tu cuerpo, especialmente por lo que tiene consigo la piña. Se debe recordar que este fruto contiene bromelina, que es un conjunto de enzimas que participa en la composición de proteínas. Puntualizando también, que la piña es una de las principales fuentes alimentarias de estas enzimas.

El tepache aporta ciertos microorganismos

Aunque esta palabra en ocasiones se utiliza para hablar de microorganismos negativos, se indica que esta bebida tradicional de México contiene los suficientes para generar probióticos que favorecen la microbiota intestinal. En este caso, dicha situación ocurre por el proceso de fermentación, aunque esto también depende del tipo de preparación del tepache.