MasterChef Celebrity México 2023: Conoce al último eliminado de la cocina más famosa de México

Cada domingo, el escenario culinario de MasterChef Celebrity México 2023 se enciende con una intensidad que refleja la pasión y la competencia en la cocina más famosa del país.

En esta emocionante temporada, solo quedan cinco celebridades que luchan por el codiciado título, después de la salida de Fabiola Campomanes en el capítulo anterior. Con cada semana que pasa, la competencia se vuelve más reñida y los platillos más exquisitos.

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Programa 15 | 20 de agosto | ¡Pizzas al estilo MasterChef Celebrity!

¿Cuál fue el reto de hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Los retos en esta etapa del concurso se están volviendo cada vez más asombrosos, a medida que nos acercamos a la gran final. Los concursantes se enfrentarán a desafíos que pondrán a prueba sus habilidades culinarias al máximo, dejando en claro que solo el mejor puede ganar el título de MasterChef Celebrity 2023.

¿Quién subió al balcón hoy en MasterChef Celebrity 2023?

Subir al balcón es el objetivo de cada participante en MasterChef Celebrity 2023, ya que representa una ventaja crucial en la competencia. Sin embargo, a medida que avanzamos en la temporada, se convierte en un logro cada vez más difícil de alcanzar.

¿Quién estuvo en el desafío de eliminación de MasterChef Celebrity 2023?

Pero no todo es gloria. Para algunos concursantes, el desafío de eliminación es una posibilidad real y aterradora. Cada detalle de sus platillos es minuciosamente evaluado por los jueces: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. La presión es inmensa y los famosos deben dar lo mejor de sí, para evitar la posibilidad de ser expulsados.

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¿Quién salió expulsado de MasterChef Celebrity 2023 en el programa de hoy 27 de agosto?

Lamentablemente, una de las celebridades debe despedirse de su sueño de convertirse en el próximo MasterChef Celebrity. ¿Estás preparado para descubrir quién dijo adiós en el emocionante episodio de este domingo 27 de agosto?