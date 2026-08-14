Christian Nodal: ¿cuál es su postura ante el noviazgo de Cazzu?

Sin lugar a dudas una de las bombas de los días recientes recae en la oficialización del noviazgo de Cazzu. La propia artista compartió en un programa argentino que se encuentra en una relación tras terminar su vínculo amoroso con El Forajido hace dos años. Aunque no dio más explicaciones, la gente está en búsqueda de respuestas y reacciones de Christian Nodal o de su entorno.

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¿Christian Nodal reaccionó al noviazgo de Cazzu?

La confirmación de esta nueva parte de su vida se hace de manera abierta, aunque muchos ya habían especulado alrededor de una posible pareja de la cantante argentina. En ese sentido, muchos están a la espera de alguna reacción de Christian Nodal, pero no hay ningún indicio de comentario de parte del mexicano.

Aunque las peleas mediáticas se han enfocado en las diferencias existentes con la vida de convivencia con Inti, en general ambos se han mostrado reservados al momento de hablar de otras personas en ámbitos sentimentales. Pese a que sí la ha mencionado de manera indirecta, Cazzu siempre ha tratado de marcar una línea para no referirse a la propia Ángela Aguilar.

La trapera sudamericana confirmó su relación, sin embargo no dio más detalles sobre la persona. Pero si nada extraño sucede en cuanto a la relevación de este persona, su novio sería el bailarín Ignacio Colombara, que es parte de su equipo en la gira de Latinaje. Se asegura que han compartido vacaciones cuando viajaron a Disney en Estados Unidos.

¿Christian Nodal prohíbe que Inti conviva con la pareja de Cazzu?

A lo largo de los años se ha manejado información extraoficial alrededor de la relación y acuerdos de Christian Nodal y Cazzu con respecto a su hija. Por ello algunos preguntaron si existe alguna cláusula de no convivencia con otra persona que llegue a la vida sentimental de la cantante argentina. Ante eso, se sigue a la espera de resoluciones diversas que han sacudido el entorno de esta pareja que fue y sigue siendo polémica.