Elisa Salinas, Anna Ciocchetti y el regreso de “Lo que callamos las mujeres”.

Anna Ciocchetti y Elisa Salinas engalanaron este miércoles 10 de mayo el foro de Ventaneando, donde se dieron cita para hablar sobre el regreso triunfal de “Lo que callamos las mujeres”.

¿Cómo fue el regreso de "Lo que callamos las mujeres"? Elisa Salinas reveló que el regreso del programa “se dio de manera muy natural, Lo que callamos las mujeres ha formado parte de la vida de México y muchos países de Latinoamérica durante 23 años”. Cabe mencionar que el próximo mes de septiembre cumplirá 23 años.

¿Lo que callamos las mujeres abrió una brecha en la televisión?

Salinas recordó que aunque Doña Silvia Pinal destacó con su programa “Casos de la vida real”, “Lo que callamos las mujeres” tiene un toque distinto, más social y que provoca conversaciones. “Nosotros sí queríamos que tuviera un contenido social que pudiera además ser un pretexto para provocar conversación”, recalcó.

¿Es un programa de denuncia?

Al preguntarle si “Lo que callamos las mujeres” es un programa con tintes de denuncia social, Elisa Salinas señaló que no es tanto de denuncia porque no se emiten juicios de valor, sino “básicamente (se trata) en exponer lo que las mujeres viven… En lo que callamos las mujeres básicamente retratamos aquello que las mujeres viven y eso ha provocado que haya una empatía enorme con el público, donde mucha gente puede ver y decir ‘mi hijo tiene una depresión y no lo había visto, no soy la única’”.

Salinas destacó que muchos de los programas de “Lo que callamos las mujeres” tienen una temática encaminada a provocar una conversación para encontrar diferentes maneras de hacer las cosas y salir de la cotidianidad.

“La realidad siempre supera la ficción, lo que pasa es que muchas veces preferimos hacer ojos ciego y oídos sordos a cosas que nos parecen shockeantes, a cosas que nos ofenden, a cosas que preferimos que no nos pertenezcan, a cosas que nos parecen que les pasan a otras personas pero a nosotros no, entonces lo que yo te diría, la vida es entretenida y tiene altas y bajas y es melodrama, vivimos melodrama… entonces el reto es plasmar eso con cierto sentido de realidad”, añadió.

¿Qué dijo Anna Ciocchetti?

La actriz destacó la labor del programa, el cual “te hace sentir que no estás sola, le quita el tabú a dificultades y conflictos que a veces sentimos que solamente a una persona le están pasando y de pronto, al mostrarse hace que eso te dé un sentido de pertenencia y se te quite el miedo para buscar ayuda, y esta parte de saber que no estamos solos y de saber que hay una solución (…) te quita un enorme peso de encima”.

“Presentar la realidad, presentar casos interesantes verdaderos y acompañarnos entre todos, crea este sentido de comunidad a través de un programa de televisión que además nos entretiene, yo creo que es muy valioso”, recalcó.

Por último, Elisa Salinas declaró que en esta nueva temporada ha trabajado mucho en exponer a los hombres en una nueva forma de relacionarse con la mujer. “Hay una nueva manera de vivir la masculinidad y entonces fuera de los casos que son duros y que tienen que ver con asuntos de violencia contra la mujer, también provocamos esa conversación para que se relacionen con sus mujeres de manera distinta, desde un lado de equidad, de la igualdad y de ser humano a ser humano”.