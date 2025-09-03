Estos atletas podrían estar en la novena temporada de Exatlón México según la IA

¡Antonio está de regreso! Y con él, también una nueva temporada de Exatlón, la competencia que surgió el 16 de octubre del 2017 por primera vez en México en las pantallas de TV Azteca. Cada año surgen especulaciones sobre los posibles atletas que estarán, ¿será que veremos nuevas caras o regresarán algunos conocidos?

La IA predice qué atletas estarán en la novena temporada de Exatlón México

¡Listos para una nueva aventura colosal! La IA nos dice qué atletas podrían formar parte de esta temporada de Exatlón y seguramente te sonarán algunos nombres.

Mario “Mono” Osuna: Actualmente, lo podemos ver en Exatlón CUP y la IA supone que también podría estar en la nueva temporada de EXaltón México, pues su participación podría generar muchas opiniones entre los seguidores del reality deportivo.

Mati Álvarez: Según la Inteligencia Artificial, Mati podría regresar a las pantallas de TV Azteca, ya que es un personaje icónico y muy querido por todos los fanáticos de la competencia.

Koke Guerro: No solo la IA lo ha tomado en cuenta como un posible participante, sino que los fanáticos lo piden de vuelta, pues lo quieren ver nuevamente arrasando con todo en los circuitos de Exatlón México.

Evelyn Guajiro: La campeona más reciente de Exatlón tiene muchos motivos para volver, uno de ellos es coronarse nuevamente como la ganadora y la Inteligencia Artificial supone que también podría estar presente en el reality deportivo.

