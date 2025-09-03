Hombre termina sin pantalones por culpa de juego mecánico: VIDEO

Las ferias de pueblo son uno de los entretenimientos más relevantes al alcance de muchas personas, por ello es común encontrar videos alrededor de estos eventos. Y al mismo tiempo, es totalmente normal encontrar situaciones inverosímiles, como el caso de este juego mecánico que dejó sin pantalones a un hombre que tuvo que decidir entre su bienestar físico o su ropa. He aquí el hilarante momento.

¿Por qué este hombre terminó sin pantalones en juego mecánico?

En el caso mexicano las ferias de pueblo son sitios donde es posible observar situaciones que rayan en lo absurdo, incluso con casos de riesgo ante la falta de medidas de seguridad estrictas. En ese sentido, este hombre sufrió uno de los momentos más vergonzosos de su vida, al quedar “en cueros” en uno de los juegos mecánicos más populares del momento.

Justamente en el video se observa cómo el pobre hombre lucha encarecidamente por sujetarse de las bardas de seguridad que tienen alrededor de la silueta circular. Dado que esta atracción hace que la gente no pueda sostenerse sentada o de pie, el hombre luchó tanto por sujetarse que los movimientos le hicieron perder sus pantalones ante el ojo de toda la gente alrededor.

¿Por qué este juego mecánico se volvió tan popular?

Redes sociales como TikTok están plagadas de videos de esta atracción que ya se volvió tradicional en las ferias de los distintos pueblos a lo largo del país. Y aunque hay casos como el del hombre que perdió sus pantalones, lo que popularizó completamente este juego mecánico fue el caso de una joven vestida de monja como en la película de terror. Allí esta persona se observa bailando y brincando en medio de la atracción sin sufrir los golpes o caídas de otros.

Ante eso, la gente está encantada con una atracción de feria que ha sacado millones de risas y que ya se considera patrimonio mexicano en la cultura popular de entretenimiento. Ni siquiera ha sido necesario ir al lugar, sino que los videos ayudan para conocer este popular juego.

