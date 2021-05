Transición de Elliot Page, ya se hizo cirugía para quitar sus senos.

Después de algún tiempo, Elliot Page habló con Oprah Winfrey y contó cómo se siente después de haberse sometido a una operación para retirarse los senos.

Hace unos meses ya, Elliot Page dijo a través de sus redes sociales que se identifica como hombre trans, ¡así que pidió que comenzaran a llamarlo de esta manera y a identificarlo con el pronombre correcto! Desde ahí, ha tenido una severa transición, ¡y ya se quitó los senos! Te contamos más sobre todo lo que ha declarado.

Te puede interesar: ¿Por qué Roger González prefiere mantener en secreto su edad?

Elliot Page está en una transición importante, ¡ya se quitó los senos!

El ahora actor, tuvo una entrevista con Ophra Winfrey, en donde contó cómo se siente luego de someterse a una operación para retirarse los senos, y qué tan importante es el apoyo de todos a la comunidad. “Quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y que es el caso de mucha gente”. Dijo Elliot.

Comentó que la cirugía le ha dado nueva energía: “es una experiencia tan liberadora... Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años”. Dijo el actor. Además, hizo un llamado a las autoridades, ya que algunos legisladores buscan prohibir que jóvenes transgénero practiquen deportes de acuerdo a su identidad de género. “Los chicos morirán, realmente es así de sencillo”. Concluyó diciendo, y es que es algo que lleva viviendo prácticamente toda su vida, ¡tiene experiencia en ello, así se sintió muchos años!

Te puede interesar: A Zac Efron se le pasó el botox y así luce ahora, ¡irreconocible!

Recordemos que Page se declaró transgénero y fue muy bien recibido su mensaje, dijo que fue un momento decisivo para la comunidad trans en Hollywood. “Se sintió importante y egoísta para mí y para mi propio bienestar y mi salud mental... Y también con esta plataforma que tengo, el privilegio que tengo, y conocer el dolor, las dificultades y las luchas que he enfrentado en mi vida, y ni hablar de lo que muchas otras personas están enfrentando, sentí absolutamente crucial e importante compartir eso”. Dijo Page, y es que se sintió obligado a por fin gritarlo al mundo, pues sabía que podía ser ejemplo y ayuda para muchas otras personas que están pasando por lo mismo.

Su proceso aún no termina, pero continuará platicando sobre ello para que muchas otras personas que se sientan atrapadas como él se sintió por mucho años, puedan liberarse y ser ellos mismos.

Te puede interesar: ¿Quién es Alex Montiel, el hombre detrás del Escorpión Dorado?