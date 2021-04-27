A Zac Efron se le pasó el botox y así luce ahora, ¡irreconocible!

El amor de infancia y adolescencia de muchas mujeres por todo el mundo, se acabó hace unos días. ¡Y es que Zac Efron se hizo unos arreglitos con los que quedó irreconocible! ¡Se le pasó el botox! Te compartimos las imágenes y los mejores memes.

A Zac Efron se le pasó el botox, ¡luce irreconocible!

El fin de semana pasado, Zac Efron rompió las redes sociales, durante un par de días fue tendencia... ¡Y no por una razón buena! Sino porque salieron imágenes de él ¡con la cara muy rara, diferente, un tanto desfigurada! Y es que sí, a sus 33 años, ya le entró al botox como muchos otros artistas, pero se le pasó un poquito la mano. ¿No nos crees? Checa las fotos, ¡es un cambio impresionante!

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En el Día de la Tierra, celebrado el pasado 22 de abril, el actor participó en “Earth Day! The Musical” un video exclusivo de Facebook Watch, que tuvo la participación de grandes artistas como Justin Bieber, Maluma y Steve Aoki; fue organizado por el presentador de televisión y educador de la ciencia, Bill Nye. Otras celebridades como Idina Menzel y activistas ambientalistas como la mexicana Xiye Bastida, aparecieron también para invitar al los internautas a sumarse a restaurar la Tierra con acciones específicas.

Muy bonito y todo, ¡hasta que apareció Zac Efron! Quien también es ambientalista, e incluso tiene una serie documental en una plataforma de streaming sobre ello. ¡Pero sorprendió a todos con su cambio extremo! Y es que sus facciones lucían muy diferentes, su cara completamente alterada, ¡era un Zac que no habíamos conocido!

Obviamente rompió las redes sociales, todo el mundo empezó a hablar al respecto, claro, la mayoría de comentarios negativos, pues no podían creen que uno de los actores más guapos del mundo se haya “arruinado” la cara. Otros hicieron muchos memes en el que destacó que se parecía a “Calamardo guapo”, y muchos otros lo defendieron diciendo que era libre de hacer lo que quisiera con su rostro.

El actor y cantante había subido varias fotos los últimos días en las que no se le ve así, así que sus fans suponen que lo que se hizo en la cara lo realizó el mismo día y que con suerte, volverá a la normalidad. ¿Ustedes qué opinan?

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