La polémica reacción de la familia Aguilar al nuevo tema de Cazzu

Después de varios meses de ausencia, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) regresó a los escenarios y lo hizo de forma magistral con su nuevo sencillo “La Cueva”, el cual ha desatado todo tipo de reacciones en redes sociales, fue precisamente aquí donde reaccionó Emiliano Aguilar , medio hermano de Ángela Aguilar, al regreso de la ‘Nena Trampa’.

En días pasados, Cazzu había borrado todas sus publicaciones de Instagram; sin embargo, sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de “La Cueva”, el cual ya está disponible en todas las plataformas de streaming.

¿“La Cueva” es una indirecta para Christian Nodal? Aunque no sabemos si es una indirecta para Christian Nodal, es un hecho que la letra y el video parecen tener dedicatoria especial.

“La Cueva” ha sido interpretado como una representación de su vida en los últimos meses, pues cuando estaba con el cantante todo era paz y amor, pero a medida que avanzaron los meses y llegó el rompimiento, las cosas se pusieron densas y la polémica la alcanzó, incluso cuando ella no había hecho nada.

Te encontré en la cueva totalmente roto, totalmente oscuro, totalmente loco

Lamí tus heridas, encendí tu sol. Te mostré la vida y solamente pensaste en vos

¿Y qué vas a hacer al amanecer? Cuando la nostalgia no la tape una mujer

¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a convencer? Cuando yo florezca y al fin deje de doler.

Y volver, volver, volver, no se va a poder

Claro que lloré, si yo te adoré,convertiste nuestra historia en una maldita parodia

¿Cómo iba a saber que ibas a romper todo lo que iba a tu paso? Pero es tuyo este fracaso

Si con todo tu dinero compras el mundo entero

Volverás a aquella cueva sos tu propio prisionero

¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia no la topes con placer?

¿Y qué vas a hacer, a quién vas a convencer cuando yo florezca y al fin deje de doler?

Y volver, volver, volver, no se va a poder.

¿Emiliano Aguilar mostró su apoyo a Cazzu?

Ahora que Cazzu lanzó un nuevo tema, uno de los primeros en reaccionar fue Emiliano Aguilar, el hijo de Pepe Aguilar y medio hermano de Ángela Aguilar, quien en repetidas ocasiones ha reiterado su admiración por la argentina, tanto así que le gustaría colaborar con ella.

Después de que Cazzu lanzara “La Cueva”, Emiliano Aguilar no dudó en colocar un mensaje en las redes de la ‘Nena Trampa’, mismo que fue aplaudido por diversos usuarios, quienes externaron su deseo porque exista una colaboración. Emiliano Aguilar publicó “algo bien”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El comentario de apoyo de Emiliano Aguilar a Cazzu generó bueno comentarios, como: “Amamos que apoyes a Cazzu”, “El mayor fan de Cazzu”, “Cuándo la colaboración”, entre muchos otros.

Ante el apoyo de los fans de Cazzu, Emiliano Aguilar le respondió a una seguidora de la cantante argentina que “siempre, todo con respeto. Aquí ando a la orden”.