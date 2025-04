Emilio Marcos habló del compromiso de su mamá; ¿qué dijo de su futuro padrastro?

Para los que están siquiera un poco relacionados con los medios de comunicación entienden y saben quién es Niurka Marcos. La actriz, cantante y modelo cubana marcó una época poderosa como referente de la escena mexicana. Por ello, es recordada y aún utilizada en distintas producciones, pero en estos días uno de los temas en cuestión es su futura boda. Ante eso, Emilio Marcos habló de lo que piensa de esta unión entre ambos.

Su hijo, quien también participa de la actuación y el canto en distintos espacios, habló de lo que piensa de Bruno. Y es que el bailarín de 37 años se hizo viral en redes sociales porque hace unos días le propuso matrimonio a la vedette por excelencia. Ante eso, se quería alguna declaración de Emilio respecto al tema.

¿Emilio Marcos quiere a su futuro padrastro?

En una de las declaraciones recientes de parte del hijo de Niurka, por fin se le escuchó hablar de lo que opina de la futura unión de su madre con su novio Bruno. Y es que uno de los temas bastante mencionados alrededor es que la actriz tiene 57 años. Es decir, el hombre es dos décadas menor que su futura esposa.

Ante eso, no hay momento que no llegue y la opinión de Emilio Marcos sorprendió a todos… para bien. La realidad es que el joven de 22 años tiene una personalidad cero conflictiva y atendió todas las preguntas hechas por los reporteros allí presentes. Indicó que ve muy feliz a su mamá, que a nivel familiar les está yendo bien y que no tiene ningún problema con Bruno.

Incluso, de manera irónica comentó que en ocasiones se entera antes de las cosas que pasan con sus seres queridos por culpa de los medios. Y dentro del tema de Bruno, solamente dijo que él ha estado para ellos en todo momento desde que inició su relación con Niurka y viceversa. Por eso, parece que la historia de amor puede llegar a buen puerto, entendiendo las complicaciones que pudieran presentarse por la diferencia de edad entre la pareja.

