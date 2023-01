Juan Vidal habla de la relación que mantuvo con Niurka.

En exclusiva para nuestra edición ‘Venga la Alegría Fin de Semana’, Juan Vidal comparte que inicia el año soltero y quiere alejarse de los escándalos como los que vivió al lado de Niurka y Cynthia Klitbo. Aquí lo que contó sin pelos en la lengua.

El Niño Prodigio nos dice si hay futuro para Juan Vidal y Niurka.

Juan Vidal inicia el año solterito y con muchos propósitos. El primero y más importante: ya no meterse en escándalos, luego de lo que vivió con Cynthia Klitbo y Niurka.

“Soltero, sin compromiso y feliz. Estoy disponible, no importa. Si las buscas del medio del espectáculo que las he tenido, no han sido nada más Cynthia y Niurka, o sea, para nada, pero lo que pasa es que nunca me pongo a hacer publicidad de ese tipo de cosas”.

¿Juan Vidal está listo para tener una nueva relación?

“Sería una muy bonita opción, podría ser volver a tener una pareja que no tenga nada que ver con el medio, como, por ejemplo, la madre de mi hija no era del medio; entonces, yo sí buscaría no estar tan expuesto con ese tipo de escándalos y tanta negatividad”.

¿Juan Vidal le guarda rencor a Niurka?

Y después de que Niurka lo puso como camote, Juan no le guarda rencor y no se arrepiente de haber tenido una relación con ella.



“Yo no me arrepiento, para nada, no, no, no, cómo me voy a arrepentir, para nada, al revés. De Niurka siempre se aprende. Las personas no entran a tu vida de casualidad y siempre se aprende mucho. Y yo de ella tengo muchas cosas, aparte de otras, pero tengo muchas que sí aprecio y que aprendí”.

¿Qué dijo Juan Vidal de la pelea entre Niurka y la grafóloga?

Y Juan Vidal así reaccionó al encontronazo de Niurka y la grafóloga Maryfer Centeno. “Te fuiste contra el muro de Berlín, te pusiste a hablar, a ponerte de frente con ella, ¡pobrecita!, pero, mamá, te metiste con Niurka, perdóname”, explicó entre risas Vidal.