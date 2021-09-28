Niurka Marcos presume a su nueva pareja sentimental. (VIDEO)

Niurka Marcos presume a su novio de 22 años menor, pese a las críticas.

Niurka Marcos arribó este fin de semana a la Ciudad de México procedente de Mérida, Yucatán, donde actualmente radica, y de donde es originario su joven novio Raúl Palma, 22 años menor que la cubana y, así fue, como derrocharon amor a su llegada al aeropuerto pese a las críticas ha recibido en las redes sociales por la diferencia de edades.

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Aquí todo tranquilo, pues la conocí en Mérida por medio de unas tías mías y bueno muy contento y feliz. La admiro mucho y estoy muy contento, estamos con todo, los yucatecos estamos fuertes

Claro, como de que no voy a estar muy feliz si es un pollito y me encanta, me estoy divirtiendo con esa gente bien tóxica que dice ‘parece tu hijo, parece tu nieto’, nadie tiene el privilegio que un chico, un suggar baby te consienta, te quiera disfrutar y acompañar, y te pida que seas su novia con 53 años. Yo fui la primera que le dije ‘a ver porque quieres estar, ya sé que soy bella y mujer cachonda, con una señora de 53 años, te pude haber parido y él pues insistente ‘quiere comer a esa niña’ y yo dije ‘pues arre cómeme’

Yo creo que los ojos se iluminan cuando las personas son felices y yo soy feliz. Es un yucateco eficiente y equilibrado en todo y hace lo que tiene que hacer porque yo me pierdo. Estamos disfrutando y pues bueno, día a día somos felices, llevamos un mes y estamos contentos. Ahora, yo la vengo apoyando ahorita que se va de gira

La cubana reveló que no sabía del accidente de Luis de Alba

En otros temas, la cubana dijo no estar enterada de la aparatosa caída que sufrió Luis de Alba con quien en algún momento compartió créditos en la puesta en escena La cemecienta.

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