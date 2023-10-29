Las emotivas reacciones de los compañeros de Matthew Perry tras su fallecimiento

La triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry a la edad de 54 años, ha conmovido al mundo del entretenimiento, dejando un vacío irreemplazable en el corazón de sus seguidores y colegas.

Conocido por su icónico papel de Chandler Bing en la serie "Friends", Perry dejó una marca indeleble en la historia de la televisión. A lo largo de diez temporadas, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y el propio Matthew Perry, convirtieron a la sitcom en un referente de la pantalla chica y marcaron una época.

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Maribel Guardia confirmó el fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

¿Cómo reaccionaron los compañeros de Matthew Perry a la noticia de su muerte?

Ante esta triste noticia, varios compañeros de reparto de Matthew Perry en "Friends" y otras personalidades de Hollywood, han expresado su admiración, respeto y dolor por su partida.

La cuenta oficial de "Friends" en Instagram publicó un mensaje emotivo, destacando que están "desolados por la noticia del fallecimiento de Matthew Perry" y subrayando que él fue un regalo para todos los involucrados en la serie, así como para sus seguidores.

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Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, una de las novias de Chandler en la serie, compartió su agradecimiento por cada momento que pasó con Matthew Perry en la pantalla chica. Junto a una hermosa instantánea, destacó que el mundo extrañará al actor y que la alegría que brindó, perdurará en la memoria de todos.

Por su parte, Morgan Fairchild, quien desempeñó el papel de Nora Bing, la madre de Chandler en la serie, expresó su dolor por la pérdida de su "hijo" y lamentó la partida de un actor tan brillante a una edad temprana. En este sentido, envió amor y condolencias a los amigos y familiares de Perry.

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I’m heartbroken about the untimely death of my “son”, Matthew Perry. The loss of such a brilliant young actor is a shock. I’m sending love & condolences to his friends & family, especially his dad, John Bennett Perry, who I worked with on Flamingo Road & Falcon Crest. #RIPMatthew pic.twitter.com/QWMsBVJEAr — Morgan Fairchild (@morgfair) October 29, 2023

Laura Benanti, compañera de reparto de Perry en la serie "Go On", rindió homenaje al actor en Instagram, describiéndolo como generoso, brillante y talentoso. Calificó su partida como "devastadora" y deseó que su recuerdo se convierta en una bendición para todos.

Así mismo, Shannen Doherty, quien compartió pantalla con Perry en "Beverly Hills 90210" y fue amiga cercana del actor desde 1991, reflexionó sobre su amistad duradera y los momentos compartidos. Recordó con cariño su tiempo juntos, destacando su sentido del humor único y la conexión especial que tenían.

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