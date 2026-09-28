Los mensajes en redes sociales con los que Bebeshita, Carlos Trejo, Kenny y Julio Camejo piden apoyo para no ser eliminados de la Granja VIP
Este domigo se conocerá al tercer eliminado
Este domingo cinco Granjeros están en riesgo de salir y, a través de sus redes sociales, piden al público que los apoye para permanecer una semana más en La Granja VIP.
Cada uno de los nominados pide apoyo a su manera. Por ejemplo, Manelyk González, dejó un video en el que él cumplió el reto de limpiar parabrisas para no ser eliminada.
El resto de los nominados esta semana son:
- La Bebeshita
- Carlos Trejo
- Kenny
- Julio Camejo
Estos son algunos de los videos, fotografías y mensajes que han compartido en sus redes sociales pidiendo votos.
Bebeshita pide votos a través de un video
Antes de ingresar a La Granja VIP, la Bebeshita grabó un video para pedir el apoyo de sus seguidores. Aunque una parte fue realizada con inteligencia artificial, en otra se ve a la influencer diciendo: "vota por mi bebecito, espero que me salves por favor".
Cabe recordar que Bebeshita está nominada por la dinámica de Traición en cadena. Aunque inicialmente iba a ser decisión de Kevyn Contreras Bicolor el nombre del Granjero en riesgo, el cambio de último momento hizo que Pascal Nadaud tuviera que elegir entre ella y Kunno.
La canción de Carlos Trejo para evitar salir de La Granja VIP
Por segunda semana consecutiva, Carlos Trejo está entre los nominados y, en sus redes sociales, una vez más, se promociona una canción pidiendo votos por el cazafantasmas.
"Vota, vota, vota y dale Like para que el Trejo llegue a la final", dice la canción pidiendo apoyo para el cazafantasmas que, en varias ocasiones, ha sido señalado como una maceta dentro del reality.
Estoy nominada pero jamás vencida, así piden votos por Kenny
En un video en el que se ve a la rockera tocando la armónica en un concierto, se puede leer. "Estoy nominada, pero jamás vencida".
También hay otro en el que se explica paso a paso cómo se puede ingresar a la página de Azteca UNO y votar por Kennedy, musicalizado con uno de sus grandes éxitos.
Julio Camejo pide apoyo en tacones y con pezoneras
En un video con Kimberly la más preciosa, Julio Camejo aparece usando tacones, pezoneras y plumas en la cabeza pidiendo que voten por él.
"Si les molesta el brillo de mi amigo pónganse lentes oscuro. Así que ya saben todos a votar y a votar", dice Kimberly en el video.