Declaran a Taylor Swift como multimillonaria, ¿de cuánto es su fortuna?

Taylor Swift es una de las cantantes más influyentes del mundo en la actualidad, pues además de ser la más joven en ganar un Grammy con su álbum “Fearless”, la cantante se sumó al selecto grupo de famosos multimillonarios, gracias a su “The Eras Tour”, la gira más lucrativa de su carrera.

Con más de 17 años de carrera en la industria musical, Taylor Swift se ha convertido oficialmente en multimillonaria, así lo reveló Bloomberg en un análisis que realizó sobre las ganancias obtenidas por la cantautora, productora, directora, empresaria y actriz norteamericana.

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¿De cuánto es la fortuna de Taylor Swift? En el análisis financiero hecho por el medio estadounidense, la cantante es una de las pocas artistas que han logrado amasar una impresionante fortuna gracias a su música y a un plan de marketing, que incluye conciertos, discografía y mercancía oficial.



La cantante, puede sumar las millonarias ventas en taquilla de su concierto proyectado en salas de cine, el cual alcanzó un aproximado de 92.8 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.

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En ese sentido, el patrimonio de Taylor Swift supera los 1,000 millones de dólares (946,7 millones de euros). Mucho de esto gracias a su “The Eras Tour”, el cual ha sido un éxito rotundo tanto en taquilla y en la venta de mercancía.

El análisis también tomó en cuenta su catálogo musical, estimado en 400 millones de dólares, así como los ingresos obtenidos por sus conciertos y venta de merchandising, lo que da un estimado de 370 millones de dólares.

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Además de esto, el análisis considera la reproducción de sus temas en plataformas como YouTube y Spotify, que le aportan otros 120 millones de dólares más. Sus propiedades, valoradas en 110 millones de dólares, y los derechos de autor de la venta de su música, que ascienden a 80 millones de dólares, que en total suman 1,080 millones de dólares.