Empleada frustra robo; empresa la despide. (VIDEO)

Gran susto se llevó la empleada de un establecimiento de comida rápida en los Estados Unidos tras frustrar un asalto en el número 1120 de East State Street.

Se trata de Araceli Sotelo, quien desarmó a un ladrón y logró echarlo de la tienda de comida, momento que se viralizó por todas las redes sociales.

Las cámaras de seguridad captaron el momento donde la mujer y el ratero discutieron en la esquina del local. Posteriormente, los sujetos llegaron a los jaloneos hasta ubicarse en el centro del negocio de emparedados.

Araceli Sotelo tiró el arma del asaltante al suelo y hasta logró despojarlo de su sudadera color negra. Cabe mencionar que, el peligroso hombre, tomó el bolso de mano de la empleada, pero no se sabe si logró huir con dicho accesorio.

En la discusión se escucharon los gritos de Araceli, quien aprovechó para darle un golpe en la cabeza al sujeto que ingresó a su tienda a robar.

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Aracely Sotelo pierde su empleo tras frustrar asalto

La joven empleada se viralizó por todas las plataformas digitales, hasta que el video llegó a vista de sus directivos.

Los dueños del local despidieron a Araceli del trabajo; sin embargo, se desconoce la explicación o motivo para correr a la mujer que solo intentó frenar el asalto.

Usuarios de las redes sociales no tardaron en reaccionar ante el video viral y las opiniones divididas se hicieron presentes por todo internet.

Algunas personas destacaron la valentía de Araceli Sotelo por enfrentar al ladrón y criticaron a los dueños del local por despedir a la joven.

Por su parte, otros cibernautas expresaron que la acción de la joven fue muy peligrosa, ya que pudo ser baleada por el asaltante.

El video cuenta con más de 9 millones de reproducciones en aumento, por parte de personas que identificadas con el asalto de Araceli en Estados Unidos.

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