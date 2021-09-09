Elige a su gato como padrino de boda y causa sensación. (VIDEO)

Cuando se cree que ya nada puede sorprender, llega un momento que deja completamente cautivadas a las personas, tal y como sucedió con Moose, un gato muy elegante que se convirtió en el padrino de anillos en la boda de su dueño, Richard Scott.

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Por medio de las redes sociales, el gato se volvió toda una celebridad, pues aparecía portando un ajustado esmoquin y una cara muy seria.

Dichas fotografías que se volvieron virales en la plataforma de Twitter muestran como el gato de Richard luce completamente elegante, situación que generó una gran sensación entre los internautas que no dudaron en dejarle varios corazones rojos.

The other cat was very jealous as we loaded him up pic.twitter.com/TYVBw5FTce — richard scott larson (@larsonrichard) September 5, 2021

El gato fue el padrino de bodas

Moose, el gato del periodista estadounidense Richard Scott Larson, fue el afortunado padrino de bodas de su dueño.

Al sitio llegó a bordo de una carriola decorada con flores de azahar y rosas; posteriormente, fue llevado hasta el altar para entregar los anillos a los novios.

Es importante destacar que, el gato fue vestido con un elegante esmoquin y un moño color rosa que combinó con la temática de la boda.

De acuerdo con las palabras que contó el novio a medios locales, la decisión de convertir a su mascota en padrino fue idea de la pareja, ya que, desde el inicio de su relación, Moose fue un fiel acompañante de aventuras.

Además, las fotografías del gato, sentado con pose seria y solemne, cautivaron a cientos de usuarios en Twitter.

Asimismo, los internautas han expresado su deseo por llevar a sus mascotas no solo como invitados a una ceremonia, sino como los padrinos del evento.

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Incluso, algunos bromeaban sobre contratar al gato como padrino de eventos religiosos.

