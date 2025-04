En pleno concierto, Maluma explota contra las redes sociales: “son una mie…”

En los últimos días Maluma se ha vuelto objeto de pláticas y el tema de conversación principal entre los amantes de la música urbana, más preferentemente del reguetón. El cantante colombiano recientemente se presentó ante sus seguidores en un espectacular concierto en su país natal, mismo que destacó por la crítica que tuvo hacia las redes sociales.

Si bien Maluma se ha convertido en uno de los reguetoneros más importantes de la actualidad y lo anterior deriva, en gran medida, del impacto que tiene en las redes sociales, el nacido en Colombia no dejó pasar la oportunidad para criticar duramente al ambiente digital, en unas palabras que se volvieron tendencia por lo fuertes y crudas que fueron. ¿Qué fue lo que dijo?

Maluma explota contra las redes sociales en pleno concierto

Una vez concluído uno de sus más recientes éxitos, Maluma se tomó un poco de su tiempo para reflexionar sobre el impacto que las redes sociales han tenido en la sociedad tanto a nivel individual como grupal. Ante este hecho, el intérprete de “Hawai” no tuvo reparo en lanzar una dura crítica a lo que plataformas como Facebook, Instagram, X, WhatsApp y TikTok le hacen a las personas.

“Quiero decirles a los jóvenes que están en las tribunas que las redes sociales son una mie… (...) Si no las sabes usar, ellas te van a estar utilizando a ti. Te vas a estar comparando y vas a decir: ‘yo quiero ser como esa persona’. Todo lo que sale en las redes sociales es falso, porque el que vive en plenitud, el que vive en paz, no vive en las redes sociales. Un like no te define como persona”, señaló.

¿Cuántos seguidores tiene Maluma en redes sociales?

La crítica de Maluma hacia las redes sociales trajo consigo comentarios positivos de parte de sus seguidores, aunque otros mostraron cierta curiosidad considerando que parte de la fama que este tiene se la debe, precisamente, a estas plataformas. Para poner un ejemplo de lo anterior basta con observar su perfil de Instagram, mismo que suma más de 64 millones de usuarios.