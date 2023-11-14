VIDEO: Mujer sufre infarto fulminante mientras bailaba en una fiesta

Bailar es una actividad recreativa que muchas personas disfrutan hacer, por ello lo hacen con singular alegría e incluso aprovechan para sacar los pasos prohibidos. Sin embargo, esto podría terminar en tragedia, tal como le sucedió a una mujer que sufrió un infarto fulminante mientras hacía gala de sus mejores pasos.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Una mujer, originaria de Colombia, perdió la vida luego de sufrir un infarto fulminante mientras disfrutaba de las fiestas patronales de Santa Bárbara de Pinto, en la localidad de Magdalena. Los hechos quedaron documentados en video y se volvieron virales.

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¿Qué se sabe sobre su muerte? De acuerdo con medios locales, la mujer que falleció mientras bailaba responde al nombre de Carmen Esther Gamarra (alias ‘La Chiqui’), quien perdió la vida mientras bailaba gustosamente.

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‘La Chiqui’ se encontraba disfrutando del son de una papayera, género musical originario de Colombia –cuando de pronto cayó al suelo y ya no volvió a levantarse-. En el video se ve a la mujer llevarse las manos a la cabeza, para intentar tomar aire.

Posteriormente, con señas les dijo a los asistentes que le dieran algo de tiempo, minutos después se desplomó súbitamente. Las personas que se encontraban en el lugar corrieron para auxiliarla, pero, a pesar de haber sido trasladada de inmediato, los médicos no lograron reanimarla y falleció el pasado sábado 11 de noviembre.

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Mujer se desplomó mientras bailaba y murió de un infarto en Santa Bárbara de Pinto #Magdalena https://t.co/mbD39aqBOy pic.twitter.com/TsnZkVwVkC — CV NOTICIAS @CanalTelecaribe (@CVnoticiastv) November 13, 2023

¿Cómo reaccionaron las redes?

El hecho se hizo viral en redes sociales donde los internautas lamentaron su muerte: “Murió feliz. Bailando en sus últimos momentos de vida”, “Murió feliz. Estaba haciendo lo que más le gustaba”, “Dios mío, nadie sabe cuándo vendrá por nosotros”, “Murió en su ley, bailando y gozando”, “Hermoso morir haciendo lo que más amas, paz en la tumba de esta alegre señora”, “Murió en su salsa” y “Murió bailando y feliz”.

¿Por qué se dan los infartos?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) algunos de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades del corazón pueden incluir: edad, sexo, antecedentes familiares, una mala alimentación, falta de actividad física, consumo de alcohol y tabaco, hipertensión, diabetes, entre otras causas.

