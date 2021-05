Chismógrafo Juanpa Zurita. ¡Compartió cosas que no sabías sobre él!

¿A dónde fue el dinero de “Love Army”? ¿Cómo tuvo la oportunidad de modelar para una de las marcas más exclusivas? ¿Cómo llegó a ser “Alex” en Luis Miguel La Serie?

Juanpa Zurita estuvo en entrevista con Yordi Rosado en su programa de YouTube, ¡y contó muchas cosas que no sabíamos sobre él! Y seguro te interesa saber, te contamos todos los detalles...

¿Cómo lidió con las quejas de los cibernautas por “Love Army”?

Juanpa había sido invitado a “Love Army” por el creador del mismo, y apoyaron a Somalia de una manera impresionante, él solo fungió como comunicador, no como organizador o creador. Para el día del terremoto del 19 de septiembre del 2017 en México, él no estaba en el país, se enteró de lo sucedido y no se podía quedar con los brazos cruzados, ¡así que decidió ayudar, a sus 21 años, sin saber todo lo que “Love Army” implicaba! Pues ahora él se encargaría de todo, no solo de comunicar.

Después de que se reunió el dinero, ¡la gente ya quería ver resultados! E incluso se le acusaba de haberse robado el dinero, pero amigos, siendo muy sinceros, ¡el influencer no necesita robarse nada pues es muy exitoso! Tuvo que reunir a los mejores ingenieros, a los mejores arquitectos, a los mejores diseñadores, quería hacer las cosas bien y entregar casas funcionales para todas y cada una de las familias. Así que no hizo caso al hate de la gente en redes sociales y se dedicó a trabajar. ¡No es magia! Fue así que después de un tiempo, logró cumplir su cometido y entregar las casas en perfectas condiciones.

¿Cómo logró desfilar para Dolce & Gabbana?

Desde hacía tiempo, veía que alguien en sus redes sociales le comentaba, le decía que qué divertido, él sabía que era alguien de Dolce & Gabbana, pues en su nombre lo decía, pero pensaba que tal vez alguien que trabajaba para la marca... ¡Pero oh sorpresa! Resultó ser uno de los fundadores. Uno de los más grandes de la moda del mundo, seguía a Juanpa desde hace tiempo y él no lo sabía. Lo invitaron a una pasarela y a pesar de que el influencer no sabía nada sobre moda o cómo caminar, ¡se aventó a hacerlo y a vivir una nueva experiencia! Nadie le enseñó cómo debía hacerlo, solo le dijeron “siéntete el más cool del lugar” y con esa actitud salió a caminar. ¡Dice que es una experiencia que jamás va a olvidar!

¿Cómo logró ser el hermano de Luis Miguel en la famosa serie?

Nos damos cuenta que todo en la vida va unido y las cosas suceden por algo y en el momento exacto. En la misma pasarela en donde caminó, se encontró con Diego Boneta, como buenos compatriotas, se saludaron y compartieron algunas palabras, ¡muy contentos de haberse encontrado ahí! Diego le dijo que estaba por hacer la serie, que buscaría ayudarlo a que obtuviera algo dentro de la misma. El influencer solo esperaba un “cameo” y con eso estaba muy feliz y emocionado, ¡pero se pusieron en contacto con él y le dijeron que se parecía un poco al hermano de Luis Miguel! Así que en ese momento le harían una prueba, le dieron un guión en el que trabajaba con Diego ya como Luis Miguel, ¡y sin haber estudiado actuación y con el apoyo de Diego, se quedó con el papel!

No cabe duda que Juanpa está destinado al éxito y como mexicanos, nos da mucho orgullo que ponga el nombre de nuestro país en alto.

