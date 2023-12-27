Conoce todo sobre la impactante enfermedad del ciervo zombie

Todo comenzó en el Parque Nacional de Yellowstone, ubicado en los Estados Unidos, donde se detectó una rara enfermedad que provoca el deterioro progresivo del sistema nervioso en los animales. Lo que ha alertado a los científicos es la facilidad con la que se contagia y la preocupación por no tener una vacuna que pueda ayudar a parar la propagación.

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Hasta el momento, ha cobrado la vida de al menos 800 ciervos, alces y ciervos sika, dato que preocupa a los investigadores, pues temen la propagación a los seres humanos. Pero, ¿qué es exactamente esta enfermedad?

Nombre científico

Este padecimiento lleva por nombre "caquexia crónica", la cual es una enfermedad priónica siempre mortal. Los priones desencadenan una forma de neurodegeneración que conduce a cambios en el comportamiento y funciones neurológicas, es por eso que se le ha dado el nombre de "zombie", debido a las alteraciones conductuales que presenta el animal afectado, que en su mayoría han sido ciervos.

¿Es fácil de transmitir?

La caquexia crónica se transmite directamente a través del contacto. Su prolongado periodo de incubación permite que los ciervos portadores contagien a otros antes de mostrar signos de la enfermedad, lo que la hace bastante contagiosa. Además, el contacto con objetos o ambientes contaminados con material infeccioso también es peligroso, esto incluye saliva, orina, heces e incluso cadáveres de animales infectados.

¿Se puede transmitir a humanos?

Aunque hasta el momento no existe el registro de alguna persona que haya tenido esta enfermedad, los científicos recomiendan a los ciudadanos evitar el consumo de tejidos animales (carne) infectada por caquexia crónica. Además, como otra media de precaución, se aconseja evitar el contacto con animales muertos o enfermos por este padecimiento.

El brote de EEB (conocido como vacas locas) en Gran Bretaña, es un ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana; es por eso que sería mucho mejor prevenir y acatar las medidas necesarias para no salir afectados, pues uno nunca sabe.

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