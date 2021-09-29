Cover de Enrique Bunbury a José José desata críticas en redes sociales.

A dos años de la muerte de José José, Enrique Bunbury le rindió homenaje con una reversión de uno de sus temas más emblemáticos:'El Triste'.

"La espera y la cuenta regresiva terminó. Después de publicar una serie de números a través de sus redes sociales, el cantautor español, Enrique Bunbury, reveló de lo que se trataban tan misteriosas señales. 28 de septiembre, a dos años de la muerte de 'El Príncipe de la canción', Bunbury lanzó su versión de ‘El Triste’, canción que se volvería una de las canciones más icónicas de José José", publicó el cantautor español en su cuenta de Instagram.

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El exlíder de Héroes del Silencio lanzó en pleno aniversario luctuoso de José Romulo Sosa, un cover con más guitarrazos y un tono bastante nostálgico, pero eso no bastó para seducir los oídos de todos los fanáticos de 'El Príncipe de la canción'.

Y es que con este lanzamiento Enrique Bunbury fue muy criticado en redes sociales, incluso algunos internautas le pidieron que “dejara la música”, pues con este tipo de interpretaciones “solo demuestra que su voz va en decadencia”.

A otros más sí les agradó su trabajo musical y calificaron su versión de 'El Triste' como un "tremendo cover" con el que "logra un gran y respetuoso homenaje hacia otro buen cantante, grandes Bunbury y José José, cantantes de verdad".

'El Triste' es un reto para cualquier cantante

'El Triste' es una canción escrita por Roberto Cantoral que representa uno de los mayores retos para quien se atreva a cantarla, ya que existe la referencia de aquella magistral interpretación de José José en los Premios OTI y vocalmente resulta compleja.

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