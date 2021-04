Gerardo Gómez Borbolla, ex de Alejandra Guzmán, sí cree en las declaraciones de Frida Sofía sobre abuso sexual.

Gerardo Gómez Borbolla sí le cree a Frida Sofía y le envía un mensaje de apoyo. Recuerda su relación con Alejandra Guzmán y su hija.

Gerardo Gómez Borbolla, expareja de Alejandra Guzmán, se presentó en nuestro foro de Ventaneando, donde opinó sobre las recientes declaraciones de Frida Sofía sobre presunto abuso sexual.

El mánager confesó que fue un buen protector para Frida Sofía durante el tiempo que sostuvo un romance con La Reina de Corazones.

Me sorprendió mucho cuando me marcaron… Ayer nos dimos cuenta que Frida me sacó del tema y dijo que yo siempre la cuidé. Yo adquirí el papel de padre, yo siempre la protegí y la cuidé. Yo siempre cuidaba mucho a Alejandra, pero también a su hija porque yo le tengo un gran cariño. Me duele mucho lo que está pasando

Por si fuera poco, Gerardo confesó que las declaraciones de Frida Sofía son sinceras y honestas.

Sí le creo a Frida. Sé que es una niña sincera. No tengo nada en contra del señor Enrique, pero dije que venía con toda la honestidad. Conviví con ella y sé lo que dice su corazón. Está hablando de cosas que no le competen al público, exponiéndolo, no le va a ayudar

El ex mánager de la cantante mexicana, contó que convivió muy poco tiempo con Don Enrique Guzmán.

“Yo la relación que tuve con Enrique fue poca, siempre fue un señor muy trabajador y dedicado a su música. Intenté siempre ser una persona parcial”, expresó el susodicho en exclusiva para nuestro programa.

Gerardo Gómez Borbolla reveló el calvario que vivió durante su noviazgo con Alejandra Guzmán

Gerardo Gómez abrió el baúl de los recuerdos, pues expresó que su romance con la intérprete de Lado Oscuro, fue un momento muy complicado en su vida íntima.

En un momento de nuestra relación, fue muy difícil navegar juntos en un mundo que yo desconocía. Al final se hizo una gira muy grande y ella decidió irse sola, se fue embarazada de mí y perdió al bebé

El mánager reveló que su relación con La Guzmán llegó a su final tras perder a un bebé. Sin embargo, el joven acudió a terapia para superar toda la complicada situación.

Reinicié mi vida, hoy estoy casado y tengo hijos increíbles. Le quiero decir a Frida que sí se puede y que no se desespere. La veo desconcertada y sola. Hay profesionales y yo la puedo ayudar. Sí se puede… la mujer tiene que ser escuchada

Pese al ajetreado estilo de vida que llevaron Alejandra Guzmán y Gerardo Gómez, el hombre expresó que siempre cuidó a Frida Sofía como un buen padre.

Estaban de moda los ‘raves’ y así era nuestra relación al principio. Yo estaba adquiriendo el papel de un padre, entonces ya no era reventón solo con mi novia. Nunca estuvimos haciendo reventón con Frida, yo nunca lo permití. Frida siempre fue cuidada por gente profesional

Por último, el artista reveló que la despedida que tuvo con Frida Sofía fue uno de los momentos más dolorosos en su vida.

“No la veo desde que era niña. Yo me quedé con un vacío porque me tomé el papel de papá. Me despedí de ella llorando”, concluyó.

