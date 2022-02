Enrique Guzmán rompe el silencio sobre el arresto de Frida Sofía.

Enrique Guzmán tuvo un encuentro con la prensa en el día de su cumpleaños, donde rompió el silencio sobre el arresto de Frida Sofía por causar disturbios en un restaurante de Miami, Estados Unidos.

Enrique Guzmán ha vivido fuertes momentos con su nieta Frida Sofía.

¡Enrique Guzmán, una leyenda del mundo de la música, nos visita y nos habla de sus problemas con Hacienda, su nieta Frida Sofía y mucho más!

“Le prometí a alguien no meterme con ese asunto… la vida es como es y paga como paga. Tú lo pides, así lo quieres, así lo tienes”, expresó el cantante a la prensa.

El rockero dejó entrever que le hizo la promesa a Alejandra Guzmán de no hablar más de la polémica personalidad de Frida Sofía.

Don Enrique Guzmán prefirió evadir el tema del arresto de su nieta y prefirió revelar sus deseos en el día de su cumpleaños.

Que siga sano… ver como mis hijos crecen, que estén bien y sanos. Voy a celebrar con mis hijos

Recuérdese que Enrique Guzmán enfrenta un contundente pleito legal con la intérprete de Ándale, quien acusó a su abuelo de supuesto abuso sexual.

Frida Sofía pagó una fianza para salir de su arresto

El nombre de Frida Sofía se volvió tendencia el pasado 24 de enero de 2022, cuando se dio a conocer la noticia de su arresto en el restaurante Joia Beach de Miami, Estados Unidos.

Según declaró un hombre que estuvo en el lugar de los hechos a Chisme No Like, la hija de Alejandra Guzmán se coló en una fiesta VIP, se sentó en una mesa desocupada y comenzó a fumar de una hooka que no pagó.

Frida Sofía pidió una botella de agua que no quiso pagar, por lo que los dueños del restaurante llamaron a las autoridades para sacarla del lugar.

La hija de Alejandra Guzmán enfrentó los cargos de alteración al orden público y de resistirse al arresto sin violencia, pero salió de prisión tras pagar una multa de casi 30 mil pesos mexicanos.

Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán han evitado dar declaraciones sobre el trago amargo que vivió la joven en Estados Unidos.

