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FOTOS | ¿Las rojas le tienen miedo a Evelyn? ¡No quieren pasar contra ella!
Nataly del equipo rojo, confesó que sus compañeras no quieren pasar contra Evelyn, para no perjudicar su porcentaje. Te contamos.
El equipo rojo está conformado por puras leyendas de Exatlón, desde campeones, hasta subcampeones. Es el equipo rojo más poderoso que ha existido a lo largo de todas las temporadas de Exatlón y sus rivales lo saben. Pues han confesado que no ha sido nada sencillo ganarles. En palabras de Koke “no estaba acostumbrado a perder tanto”.
¡Pero parece que también tienen su debilidad! ¡Evelyn Guijarro! Y es que en uno de los testimoniales, Nataly Gutiérrez, manifestó que ha notado que sus compañeras rojas no quieren pasar al circuito a combatir a Evelyn, pues no quieren que su porcentaje salga perjudicado.
Evelyn Guijarro es una leyenda azul y ha demostrado en varias temporadas que es, sin duda, una de las rivales a vencer, no solo por sus compañeras, sino por sus compañeros también. Ya que es rápida y muy certera en la mayoría de los tiros.
Te contamos más detalles en las fotografías.