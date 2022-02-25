FOTOS | ¿Las rojas le tienen miedo a Evelyn? ¡No quieren pasar contra ella!

El equipo rojo está conformado por puras leyendas de Exatlón, desde campeones, hasta subcampeones. Es el equipo rojo más poderoso que ha existido a lo largo de todas las temporadas de Exatlón y sus rivales lo saben. Pues han confesado que no ha sido nada sencillo ganarles. En palabras de Koke “no estaba acostumbrado a perder tanto”.

¡Pero parece que también tienen su debilidad! ¡Evelyn Guijarro! Y es que en uno de los testimoniales, Nataly Gutiérrez, manifestó que ha notado que sus compañeras rojas no quieren pasar al circuito a combatir a Evelyn, pues no quieren que su porcentaje salga perjudicado.

Evelyn Guijarro es una leyenda azul y ha demostrado en varias temporadas que es, sin duda, una de las rivales a vencer, no solo por sus compañeras, sino por sus compañeros también. Ya que es rápida y muy certera en la mayoría de los tiros.

Te contamos más detalles en las fotografías.