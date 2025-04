Érika Zaba aclara que no se burló de Mariana Ochoa, que Óscar la bloqueó y que no existe OV4

Vaya polémica la que existe en torno a OV7 y sus integrantes, pues tras su separación han surgido todo tipo de rumores, incluso se han dicho de todo un poco sus exintegrantes, ahora tocó el turno de Érika Zaba, quien reveló que no se burló de Mariana Ochoa, que Óscar la bloqueó y que no existe ningún proyecto llamado OV4.

A través de una transmisión en vivo realizado en su cuenta de Instagram, Érika Zaba rompió el silencio sobre OV7 y el conflicto con sus excompañeros de la agrupación.

Mariana Ochoa: “La amistad con Ari Borovoy terminó, lo que haga me tiene sin cuidado” [VIDEO] Mariana Ochoa habló con la prensa de la problemática que tiene con los ex OV7. Asegura que le incomodó que Érika Zaba se burlara de ella.

¿Se burló de Mariana Ochoa?

Érika Zaba aseguró que no se burló de Mariana Ochoa como se dijo en su momento. “Yo nunca me burlé de Mariana, fue una conferencia de prensa de los 90 ‘s donde, tal cual, nos estaban preguntando a todos, cuando de pronto: ‘¿Qué piensas que Mariana dijo…?’. Agarró el micrófono y me pongo a contestar”.

“De pronto suena un teléfono en el área de la conferencia y alguien dice: ‘En la línea, en la línea’ y yo de chistina digo ‘¿Cómo, Mariana está en la línea? ¿Mariana, hola?, y eso fue todo”, recalcó Érika Zaba.

¿Existe OV4? Mariana Ochoa recalcó que Ari Borovoy los invitó de manera individual, más nunca dijeron que iban a ir como OV7, desmintiendo los rumores sobre la supuesta nueva agrupación.



“Nosotros nunca dijimos que iba a ir OV4, yo nunca dije que voy a ir a cantar OV4… Mariana creo que creyó que lo íbamos a hacer y cuando sale a la conferencia de prensa diciendo ‘no, pues OV4 y seguramente van a cantar canciones y no me invitaron’”, dijo Érika Zaba.

“Nosotros nunca dijimos que iba a haber OV4, eso nunca se mencionó, se menciona por practicidad, eso queda claro, pero nunca lo mencionamos nosotros, tan no es así que yo salí a cantar con Litzy y Erik Rubín… entonces, eso es lo que pasó”, agregó.

¿Óscar la bloqueó?

Al respecto, Érika Zaba respondió que “pues sí, eso sí lo dije, porque es la verdad, qué tiene de malo, sigo sin entender”.