¿Es bueno eliminar el vello púbico? Te contamos cuál es su función

Un tema que siempre genera opiniones divididas es si es bueno eliminar el vello púbico o no. Algunas personas optan por quitarlo por razones estéticas o de comodidad, mientras que otras prefieren dejarlo intacto, valorando su función natural. A continuación, exploraremos cuál es su función y qué opina la ciencia al respecto sobre su depilación.

¿Cuál es la función del vello púbico?

El vello púbico cumple una función biológica importante. Según la American Academy of Dermatology (AAD), actúa como una barrera protectora, reduciendo la fricción durante actividades físicas, incluida la actividad íntima, y protegiendo la piel sensible de la zona genital contra irritaciones e infecciones. Además, funciona como un filtro natural que impide que bacterias, suciedad y otros agentes externos entren en contacto directo con la piel y las membranas mucosas.

De acuerdo con un artículo del Journal of the American Medical Association (JAMA), el vello púbico también podría jugar un papel en la retención de feromonas, lo que influiría en el atractivo íntimo. Esta función es parte de un mecanismo biológico evolutivo que va más allá de la simple estética o comodidad.

¿Qué es más higiénico, tener vello púbico o no?

Una creencia común es que eliminar el vello púbico mejora la higiene personal, pero la ciencia no respalda esta afirmación de manera directa. La depilación no tiene un impacto significativo en el aseo, aunque puede facilitar ciertos hábitos de cuidado. Sin embargo, la Clínica Mayo advierte que afeitarse la zona íntima puede aumentar el riesgo de irritaciones, foliculitis (inflamación de los folículos pilosos) e infecciones cutáneas, especialmente si no se emplean las técnicas adecuadas.

El dermatólogo Dr. Joshua Zeichner, del Mount Sinai Hospital, señala que al eliminar el vello púbico, la piel queda más expuesta a posibles microlesiones, las cuales pueden convertirse en puntos de entrada para bacterias y virus, como el herpes simple y el virus del papiloma humano (VPH). Por lo tanto, aunque su eliminación puede parecer más higiénica, conlleva ciertos riesgos si no se toman las precauciones necesarias.

¿Cómo cuidar el vello púbico?

Mantener el vello púbico no implica descuidar la higiene. De hecho, es esencial mantener esta zona limpia para evitar infecciones y malos olores. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda lavar el área genital con agua tibia y jabón suave, preferiblemente sin perfumes, para evitar irritaciones.



Por otro lado, quienes optan por eliminar el vello púbico deben procurar hacerlo de forma segura, utilizando cuchillas limpias y realizando exfoliaciones suaves antes de depilarse para minimizar los riesgos de irritación. Al mismo tiempo, aplicar cremas hidratantes hipoalergénicas puede ayudar a calmar la piel y prevenir lesiones.