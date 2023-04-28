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FOTOS | Ángel y Yolanda jugaron con mucho espíritu en Escape Perfecto.

La sólida y feliz pareja llevó el juego al límite, pero el cronómetro de la Jaula no fue piadoso; afortunadamente no se fueron con las manos vacías.

Por: Daniel Menes

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