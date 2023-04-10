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FOTOS | Ganaron más de 100 mil pesos en premios en Escape Perfecto.

Laura y Ángel lograron llevarse más de cien mil pesos en premios en el primer programa de la nueva temporada con Marco Antonio Regil y Carlos Espejel.

Por: Daniel Menes

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