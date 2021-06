Escorpión Dorado responde a los ataques de Luisito Comunica. (VIDEO)

El Escorpión Dorado respondió a los ataques de Luisito Comunica en una entrevista que le hizo a Fedelobo. Ahí el influencer demostró que no olvida los comentarios negativos que hizo el youtuber al decir que “su estilo no le gustaba”.

Ya estaba hasta la ma, dije no ma... no tengo a quien subir, ya estoy valiendo ma.. voy a invitar a ese wey

Lo anterior fue la contundente respuesta que el youtuber enmascarado le dio a su compañero influencer por los comentarios que hiciera a sincerarse con Yordi Rosado y revelar que el personaje no le cae bien.

FEDELOBO & Escorpión Dorado #AlVolante por las calles. El nuevo soberbio el W2M Crew

Te puede interesar: Así lucen Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel en The Good Doctor.

Luisito Comunica admitió que fue un error no investigar previamente al Escorpión Dorado

Luisito Comunica admitio que su error fue que no investigó sobre el estilo que tiene el enmascarado antes de ir a la entrevista al volante y quizá por eso no conectó con él como se esperaba.

“No me sentí cómodo cuando me entrevistó el Escorpión porque su estilo no me gusta nada. Alex Montiel es mi amigo, nos llevamos chido, nos vemos relativamente seguido, todo bien, Alex Montiel todo chido, pero el Escorpión como tal, a mí si como que no me gusta”, enfatizó.

También podría interesarte: Hermano de Steph Gómez agradece apoyo a fans: “No hay nada que pagar”.