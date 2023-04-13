VIDEO: Hombre captó desde un avión extrañas esferas luminosas.

Hasta el momento seguimos pensando en la posibilidad de la existencia de otros seres vivos, como los extraterrestres y este video nos hace pensar aún más en la certeza de estos casos. Un pasajero de avión vio algo muy extraño desde la ventanilla y no dudó en grabar el momento, pues lo que veía le causó gran impacto a todos, ya que se observaban grandes esferas de luz a la misma altura en la que viajaban.

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Es imposible que se trate de otros aviones, puesto que no pueden viajar a una distancia tan cercana, a la misma velocidad y mucho menos a la misma altura, además de que solo se aprecian grandes luces en movimiento. El video se ha hecho viral en muchas partes del mundo y varios usuarios de internet han compartido fotos del mismo suceso en distintas ubicaciones, lo cual hace que sigamos preguntándonos ¿seres de otro planeta nos vigilan?