¡Sorpresa y tensión! Las REACCIONES al interior de La Granja VIP tras la Asamblea que dejó 5 nominados

Luego de la tensa nominación FRENTE a FRENTE que tuvo lugar en la Asamblea de La Granja VIP de este miércoles 05 de noviembre, los granjeros intentaron retomar su rutina nocturna en medio de un clima marcado por las discusiones, las sorpresas y hasta las disculpas: ¡esto fue lo que pasó luego de la tensa Gala que, por cierto, fue al aire libre en medio de un intenso frío!

¿Cómo reaccionaron los granjeros a la Asamblea de este 05 de noviembre del 2025?

Hubo dos temas en especial que ocuparon las conversaciones de los granjeros luego de la Asamblea: la inesperada nominación extra que recayó sobre Manola Díez y los encontronazos contra Alfredo Adame.

Alberto del Río , por ejemplo, no dudó en lanzarse de nuevo contra el "Golden boy" al considerar que sus acusaciones de violencia fueron injustas: "Como lo dice hace rato, no voy a seguir jugando el juego del señor que es un juego asqueroso, todos están al pendiente del 24/7 y saben que digo la verdad", sostuvo.

Fabiola Campomanes, por otro lado, no esperó ni un minuto para disculparse con Manola Díez por nominarla: "De verdad, espero que no seas tú y que en algún momento de la competencia ambas podamos estar arriba, no quiero que te sientas mal y no quiero que te lo tomes de forma personal (...) eres un ser hermoso, Manola", declaró.

Todo apunta a que al menos entre estas 2 granjeras no hubo rencores; sin embargo, la sensación de incomodidad quedó totalmente palpable en los siguientes minutos: Manola Díez y Alfredo Adame, por ejemplo, se negaron a cenar con sus compañeros mientras que Eleazar Gómez, otra vez nominado y cada vez más convencido de que hay un complot en su contra , se dedicó a pedirle votos a su fandom:

"Bueno, mi gente hermosa, ya saben: con todo, ya lo hicimos dos veces y vamos por la tercera... ¡vamos a hacerlo!", declaró la celebridad ante las cámaras 24/7; además de esto, Eleazar y "El Patrón" se enfrascaron en una ola de críticas contra Alfredo Adame por sacar a relucir asuntos del pasado que, opinaron, no debieron mencionarse.

"Ve que me llevo bien con todos y que todos me tienen mucho aprecio, entonces dice 'ahorita me lo ch1ng0, lo tumbo y le cambio la percepción a La Granja'... pero la verdad no me interesa, me tiene sin cuidado", le explicó "El Patrón" a Eleazar Gómez.

Como ves, el ambiente en La Granja VIP antes de la hora de dormir está muy intenso y con muchas vibras pesadas... ¿cómo amanecerán las celebridades este jueves, las confrontaciones seguirán pesando o la esperanza de la Salvación calmará las cosas?

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres salvar a tu granjero/a favorita te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota

Localiza a tu granjero o granjera favorita

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: