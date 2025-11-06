Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez ven a Adame ELIMINADO de La Granja VIP: “De esta no se salva”

Por primera vez en cuatro semanas de competencia, Alfredo Adame está en un riesgo real de salir eliminado de La Granja VIP ... o al menos eso consideraron Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez, quienes criticaron el hecho de que el "Golden boy" se lanzara contra Lola Cortés y hasta la insultara en plena Asamblea: ¡esto dijeron de la jugada del actor!

¿Por qué Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez criticaron a Alfredo Adame?

Luego de que finalizó la Asamblea de este miércoles, Sergio Mayer Mori y Jawy Méndez se reunieron para comentar los pormenores de la jornada de nominaciones y, sobre todo, coincidir en que Lola Cortés logró sacar de sus casillas a Alfredo Adame de una forma elegante.

"No le prendió lo de Alberto, no le prendió nada, pero cuando Lolita le dijo eso, se le botó el p1nch3 chip y no aguantó, actuó muy mal, con el estómago, yo creo que chance y de esta no se salva, no sé si lo puedan perdonar esta vez", explicó Sergio Mayer Mori.

"Es que sí, hay un límite en varias cosas que no puede romperse (...) pero bueno, mañana pide perdón, se abrazan en el Cacaraqueo, eso es una m4m4d4, si yo le tiro a alguien no lo abrazo después", consideró Jawy Méndez.

Como ves, la situación de Alfredo Adame sí se puso delicada y hasta los mismos granjeros lo notaron: ¡faltan las Galas de Salvación y de Traición, pero suena difícil que alguien quiera ayudar al "Golden boy" con algún beneficio!

