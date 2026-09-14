Fecha y hora exacta para ver el programa especial “El Grito de México” de Azteca UNO

Es oficial, queda un solo día para que se lleve a cabo “El Grito de Independencia”, uno de los eventos más especiales en Septiembre. En esta ocasión en Azteca UNO presentaremos "El Grito de México", un evento especial y muy mexicano lleno de diversión, buen ambiente, música y grandes invitados, todo para que pases la mejor noche. A continuación te presentamos todos los detalles para que no te pierdas nada de este programa que podrás disfrutar en compañía de tus seres queridos.

"El Grito de México": ¿Cuándo y a qué hora ver por Azteca UNO?

El programa especial "El Grito de México" se podrá disfrutar a través de la señal abierta de Azteca UNO este próximo martes 15 de septiembre de 2026 una vez que finalice Hechos Noche, en punto de las 11: 15 pm. Esta noche podrás ver la celebración de nuestras tradiciones a lo grande donde la música, fiesta, antojitos mexicanos y música serán los protagonistas; todo en un ambiente donde todos nos sentiremos sumamente orgullosos de ser mexicanos.

"El Grito de México": ¿Dónde ver el programa especial de Azteca UNO, ONLINE y GRATIS?

Si no cuentas con televisor o simplemente prefieres los digital y el streaming, podrás disfrutar completamente gratis y en vivo la transmisión del programa especial "El Grito de México" a través de nuestro sitio web; para hacerlo solo deberás contar con internet estable a internet. Puedes ingresar DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro encontrarás la sección “Ver En Vivo” en donde te aparecerá un recuadro con la imagen del programa especial, darás click y listo.

Por otro lado, si prefieres el streaming, también puedes disfrutar de esta transmisión a través de nuestra app TV Azteca Digital, descargarla es completamente gratis además de que la aplicación es compatible con cualquier dispositivo además de que puedes bajarla en celular o tableta, solo deberás hacer la busqueda en tu tienda de aplicaciones. Te recomendamos sintonizar a tiempo la transmisión para no perderte ningún detalle de esta noche mágica.