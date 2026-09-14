¿Quién será el Capataz durante la segunda semana de La Granja VIP y quiénes no pueden participar?

Luego de tener un intenso Domingo de Eliminación, llega el momento de disfrutar la segunda semana de La Granja VIP Segunda Temporada. Esto significa que este lunes 14 de septiembre de 2026 toca definir quién será el nuevo Capataz. Recordemos que el Granjero que se convierta en Capataz tendrá beneficios, comodidades únicas y, sobre todo, la responsabilidad de guiar a los granjeros.

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¿Qué significa ser Capataz en La Granja VIP Segunda Temporada?

Este es uno de los puestos más importantes dentro del reality. Pues ser el Capataz implica disfrutar de privilegios especiales dentro de la competencia y tener influencia directa en momentos importantes de la semana. Es por eso que se dice que ser Capataz es más que pasar una cómoda y agradable semana; también significa tomar decisiones que pueden afectar a los Granjeros.

¿Quiénes no pueden convertirse en Capataz?

Desafortunadamente, los Peones, no tienen derecho a participar en los juegos para convertirse en Capataz. Esto quiere decir que Kunno, Mono Osuna, Julio Camejo e Ivonne Montero quedan fuera.

Comenzaron las quinielas en La Granja VIP: ¿quiénes quedarían nominados?

¿Quiénes son los finalistas que podrían convertirse en Capataz?

Para elegir a los finalistas, los Granjeros tuvieron que enfrentarse a una serie de retos para definir a los ganadores. Es por eso que ahora Manelyk, La Bebeshita, Pacal Nadaud y Fernando Lozada se enfrentarán durante La Granja VIP: La Gala, para conocer al ganador.

¿Quién se convirtió en el Capataz de la segunda semana?

Para conocer al Nuevo Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada no te olvides de sintonizar La Granja VIP: La Gala a las 8:30 p.m. por Azteca UNO.