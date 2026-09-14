Tiene apenas 13 años y recoge latas para recaudar miles de pesos que usa para esta conmovedora razon

Hay historias que conmueven e inspiran . Como la de Ryan, un adolescente de apenas 13 años que recoge latas de aluminio desde hace tres años y que, hasta la fecha, ha ganado más de 24 mil dólares, es decir, alrededor de 411 mil pesos en ganancias.

Todo comenzó en Solihull, un pequeño barrio de Inglaterra. El joven comenzó a recibir los desechos de distintas empresas en su domicilio para tratarlos junto con su familia. Con la ayuda de una máquina trituradora y compactadora, pueden reciclar y transportar el material. Todo el proceso lo realizan en su garaje, según BBC.

La idea comenzó después de la pandemia, debido a que los pobladores tenían un problema con los residuos que se acumularon porque los recolectores hicieron huelga. En una charla con el medio local SWNS, Ryan dijo que “se le ocurrió” la idea para ayudar a las personas y al medio ambiente al mismo tiempo, y después todo despegó. Ahora, la compañía lleva el nombre de We Can CIC.

Cómo reciclar las latas para ganar dinero.|(Facebook We Can CIC)

¿Qué hizo Ryan con el dinero que ganó por las latas?

Aunque Ryan recolecta miles de dólares en ganancias gracias a su proyecto de recolección de latas y residuos, él y su familia llevan una vida austera y normal, ya que decidieron utilizar el dinero para realizar donaciones a organizaciones benéficas.

Ryan dona las ganancias de su emprendimiento a organizaciones benéficas.|(Facebook We Can CIC)

El proyecto permite financiarse por sí solo y la familia de Ryan espera que poco a poco pueda crecer para cumplir con el objetivo del joven. Por ahora, él prefiere llevar una vida de adolescente normal: jugar videojuegos con sus amigos e ir a la escuela, según explicó a BBC.

Y quizá esa sea una de las partes más sorprendentes de su historia: con apenas 13 años, Ryan ya convirtió una necesidad de su comunidad en un proyecto que ayuda al medio ambiente y a otras personas.