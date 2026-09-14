Los 4 cortes de pelo que triunfan en Nueva York y serán tendencia este otoño

Los 4 cortes de pelo que están ganando protagonismo en Nueva York y que tienen todo para convertirse en tendencia este otoño son el italian bob, el clavicut con capas suaves, el shag midi y el bixie. Las propuestas coinciden en recuperar movimiento, adaptar el corte a la textura natural y conseguir estilos que puedan transformarse fácilmente según la ocasión.

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El otoño favorece cortes capaces de acompañar los cambios de imagen sin exigir transformaciones radicales. Desde una melena a la altura de la clavícula hasta un estilo corto que combina características del bob y el pixie, las tendencias que se ven en la escena neoyorquina apuestan por formas menos rígidas.

¿Cuáles son los 4 cortes de pelo que marcan tendencia en Nueva York en la víspera del otoño 2026?

Italian bob: este bob se caracteriza por una longitud que suele situarse alrededor de la mandíbula o ligeramente por debajo, con una silueta compacta y elegante. Su estructura permite aportar sensación de densidad en las puntas y funciona especialmente bien en cabellos lisos o ligeramente ondulados. Clavicut con capas suaves: llega aproximadamente hasta la clavícula y se presenta como una alternativa para quienes no quieren llevar el pelo demasiado corto. Las capas sutiles alrededor del rostro aportan movimiento sin eliminar demasiado peso de la melena, mientras que las puntas conservan una apariencia pulida. Es un corte particularmente versátil porque puede llevarse liso, con ondas suaves o con su textura natural. Shag midi: recupera la estética de las capas setenteras, pero con una versión más actual y llevable. La longitud media permite conservar movimiento en las puntas, mientras que las capas distribuidas alrededor del rostro aportan textura. Puede combinarse con un flequillo abierto o ligeramente desfilado para conseguir una apariencia más desenfadada. Bixie: combina la estructura corta del pixie con la silueta más larga de un bob. El resultado es un corte que deja más longitud en los laterales y la zona superior que un pixie tradicional, pero conserva una apariencia ligera y dinámica. Es una opción interesante para quienes quieren experimentar con el cabello corto sin recurrir a una forma extremadamente definida.

¿Por qué estos cortes de pelo serán protagonistas del otoño 2026?

Una de las razones por las que estas 4 propuestas ganarán presencia durante el otoño es su capacidad para adaptarse a diferentes estilos personales. En lugar de depender exclusivamente de un acabado perfectamente peinado, los cortes actuales buscan que la forma siga funcionando cuando el cabello se seca al aire o conserva parte de su textura natural.

Para elegir entre estas tendencias, los profesionales suelen tener en cuenta factores como la textura, densidad y cantidad de cabello, además de la forma del rostro y el tiempo disponible para peinarlo. El mismo corte puede necesitar diferentes longitudes o distribución de capas dependiendo de si se realiza sobre un cabello fino, grueso, liso, ondulado o rizado.

Por eso, aunque el italian bob, el clavicut, el shag midi y el bixie comparten protagonismo en la estética que llega desde Nueva York, no tienen por qué llevarse exactamente igual en todas las personas. La tendencia más importante del otoño será precisamente adaptar estas formas a las características de cada melena para conseguir un resultado natural, moderno y fácil de mantener.