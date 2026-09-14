De La Coreañera a El Bogueto: Lista de artistas musicales que estarán en “El Grito de México” este 15 de septiembre por Azteca UNO

El 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia, pero en Azteca UNO se hace la transmisión de "El Grito de México", una gran forma de disfrutar de la gran celebración mientras se disfrutan de conciertos en vivo con grandes personalidades mexicanas.

Para que no dejes pasar el día, te detallaremos cuál es la lista de artistas musicales que se van a presentar, un espectáculo que querrás en la gran fiesta mexicana, se contemplan las presentaciones de La Coreañera, El Bogueto y más.

¿Qué artistas van a estar en "El Grito de México"?

Acá dejamos la lista de artistas musicales completa, a quienes veremos en "El Grito de México" de Azteca Uno el 15 de septiembre para que puedas celebrar el Día de la Independencia al máximo:



Ángel Eduviel y Jessy Potillo

Isaveli Laina

Margarita la Diosa de la Cumbia

Kakalo

Chico Che Chico

Los Alegres de la Sierra

Los Askis

La Sonora Dinamita

Emir Pabón

Eme MalaFe

Primer Grado

La Coreañera

El Bogueto

Kevin Aguilar

Además de contar con la presencia de interpretaciones espectaculares, el programa tendrá la participación de sus conductores favoritos quienes tendrán la importante labor de amenizar la programación para todo el público que sintonice la transmisión.

¿Dónde puedo ver la transmisión?

Para que no te pierdas de las grandes presentaciones, recuerda que puedes verlo desde el canal de televisión abierta de Azteca UNO, Azteca 7, adn Noticias y a más +, en cada uno de los canales la transmisión será simultánea. Además de que la programación tendrá inicia al terminar Hechos Noche, el cual termina aproximadamente a las 11:15 de la noche.

Por otro lado, también podrás sintonizarlo desde la app de TV Azteca en vivo, una gran alternativa para que sigas de cerca todo lo que pasa en el gran show. No te pierdas de nada.

Para el 15 de septiembre únete a "El Grito de México" con las personalidades que van a estar presentes, una gran forma para que toda la familia pueda cantar a todo pulmón las canciones de las celebridades que participarán.