7 ideas de antojitos que puedes hacer el 15 de septiembre en tu noche mexicana

El 15 de septiembre es una de las fechas más esperadas para disfrutar en familia y con amigos. Si estás preparando una noche mexicana, los antojitos mexicanos son una opción sencilla para compartir y celebrar las fiestas patrias. No necesitas preparar un menú complicado para sorprender a tus invitados. Con algunos ingredientes puedes preparar botanas “para picar” que combinan sabores tradicionales y son perfectos para una reunión en casa. Sigue el paso a paso de cada uno.

7 ideas de antojitos para tu noche mexicana: las mejores botanas

Si buscas opciones fáciles para preparar durante las fiestas patrias , estas ideas pueden ayudarte a organizar una mesa llena de sabor. Estos antojitos mexicanos para el 15 de septiembre son fáciles de compartir y perfectos para una noche mexicana.

1. Tostadas

Las tostadas son una alternativa práctica porque puedes preparar diferentes combinaciones. Frijoles, pollo, carne deshebrada, lechuga, crema, queso y salsa son algunos ingredientes que puedes utilizar. Además, las tostadas mexicanas son un antojito fácil para preparar el 15 de septiembre y permiten que cada invitado arme la suya a su gusto.

2. Sopes

Los sopes son otra opción tradicional que puede convertirse en uno de los protagonistas de tu mesa. Puedes prepararlos con frijoles, queso, crema, lechuga y algún guisado. Para una reunión, los sopes son un antojito mexicano ideal para celebrar el 15 de septiembre porque puedes hacer varias piezas y ofrecer diferentes sabores.

3. Quesadillas

Las quesadillas son fáciles de preparar y puedes rellenarlas con queso, champiñones, flor de calabaza, chicharrón o algún guisado. Lo mejor es servirlas calientes junto con diferentes salsas. Por su sencillez, las quesadillas son una de las mejores ideas de comida para una noche mexicana y pueden prepararse justo antes de comenzar la celebración.

4. Mini tacos

Si quieres una opción que sea fácil de comer mientras convives, puedes preparar tacos en tamaño pequeño. Carne asada, pollo, chorizo o papa son algunos rellenos que funcionan muy bien. Acompañados de cebolla, cilantro, limón y salsa, los mini tacos son un antojito mexicano perfecto para el 15 de septiembre.

5. Elotes preparados

Los elotes pueden servirse enteros o en vaso y acompañarse con mayonesa, crema, queso, chile y limón. Son una alternativa económica y fácil de personalizar. Además, los elotes mexicanos son un antojito sencillo para una noche mexicana y pueden servirse como entrada o acompañamiento.

6. Flautas

Las flautas de pollo, papa o carne son una opción que puede prepararse con anticipación y freírse poco antes de servir. Puedes acompañarlas con lechuga, crema, queso y salsa. Así tendrás un antojito mexicano crujiente y delicioso para celebrar el 15 de septiembre sin complicar demasiado el menú.

7. Chilaquiles en porciones pequeñas

Si buscas una alternativa diferente, puedes preparar chilaquiles en pequeñas porciones individuales. Solo necesitas totopos, salsa, crema, queso y el acompañamiento que prefieras. De esta manera, los chilaquiles pueden convertirse en una idea original de antojito para tu noche mexicana y darle un toque especial a la celebración.