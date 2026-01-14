Relaciones donde pierdes tu identidad, las heridas y el rechazo de tu pareja
¿Has sentido rechazo de tu pareja? No es normal y el experto Luis Ling nos dice las señales que debes tomar en cuenta para salir de una mala relación.
En nuestro programa “En Buenas Manos” Luis Ling nos habla sobre la importancia de sentirnos plenos en una relación. El rechazo, la indiferencia y la pérdida de identidad se han vuelto algo normal hoy en día; sin embargo, no significa que esté bien y hoy hablamos de eso con un experto en el tema.